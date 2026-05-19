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Nova regra para empréstimos consignados entra em vigor nesta terça-feira e exige confirmação facial no Meu INSS

Novas exigências de segurança para empréstimos consignados de beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começaram a valer nesta terça-feira (19). A partir de agora, aposentados e pensionistas que solicitarem esse tipo de crédito precisarão validar a operação por biometria facial no aplicativo ou site Meu INSS.

Os empréstimos consignados são descontados diretamente do benefício previdenciário. A chamada “anuência biométrica” está prevista na Lei nº 15.327/2026, criada para ampliar a segurança nas contratações.

Além disso, a nova legislação proíbe a contratação de empréstimos consignados por telefone ou por procuração de terceiros.

Veja o que muda no empréstimo consignado do INSS

Confirmação da proposta pelo Meu INSS

A partir de agora, o beneficiário que solicitar um consignado receberá a proposta no aplicativo Meu INSS com o status “pendente de confirmação”.

Beneficiário terá prazo para validar a operação

O segurado terá até cinco dias corridos para confirmar a operação por reconhecimento facial.

Caso o procedimento não seja realizado dentro do prazo, o contrato será cancelado automaticamente.

Prazo de pagamento aumenta para 108 parcelas

As novas regras também ampliaram o tempo de pagamento dos empréstimos consignados.

O prazo máximo passou de 96 meses para 108 parcelas, o equivalente a nove anos.

Pagamento poderá começar após três meses

Depois da contratação do crédito, o beneficiário poderá iniciar o pagamento em até três meses.

A medida vale para aposentados e pensionistas que aderirem às novas condições previstas na legislação.

(*) Com informações da Agência Brasil

INSS exigirá identificação biométrica para desbloquear consignados