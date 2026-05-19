Pódio

Nadador amazonense brilhou em etapa disputada no Ceará e segue entre os destaques nacionais da modalidade.

Jericoacoara (CE) – O nadador amazonense Pedro Marinho conquistou três pódios na etapa da Copa do Brasil de Águas Abertas disputada neste domingo (17), na Lagoa do Paraíso, em Jericoacoara, no Ceará.

O atleta de 21 anos representou a equipe Associação Aquática Marinho/RR e garantiu medalhas de prata na categoria sênior nas três provas da competição organizada pela Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) em parceria com a Federação Cearense de Desportos Aquáticos.

Nadador amazonense sobe ao pódio em três provas

Pedro Marinho terminou as disputas entre os primeiros colocados da classificação geral e foi vice-campeão da categoria sênior nas distâncias de 4 km, 2,5 km e 1,5 km.

Resultados da competição

4 KM – 00:54:40

3º lugar geral

Vice-campeão sênior

2,5 KM – 00:21:20

3º lugar geral

Vice-campeão sênior

1,5 KM – 00:17:06

3º lugar geral

Vice-campeão sênior

Atleta destaca dedicação e rotina intensa

Morador do bairro Colônia Terra Nova, na Zona Norte de Manaus, Pedro Marinho é treinado pelo professor Leandro Freire, referência da modalidade na região Norte.

O nadador afirmou que os resultados representam anos de dedicação e esforço dentro da natação em águas abertas.

“Chegar aos meus objetivos exige muito mais do que talento. Exige disciplina, foco e força mental para enfrentar desafios diários”, destacou o atleta.

Pedro também ressaltou que a rotina de treinos é intensa e envolve preparação física, técnica e mental para enfrentar provas de longa distância e adversários de alto nível.

Amazonense mantém sequência de bons resultados

Antes da etapa no Ceará, Pedro Marinho também participou dos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs Praia), em Guarapari, no Espírito Santo, onde terminou na quarta colocação representando a Estácio Boa Vista.

ASCOM/Aquática Marinho

Na etapa da Copa do Brasil em Maragogi, Alagoas, o atleta conquistou mais dois pódios:

Copa do Brasil em Maragogi (AL)

4 KM

3º lugar geral

2º lugar na categoria

2,5 KM

4º lugar geral

3º lugar na categoria

Próximo desafio será em Brasília

Pedro Marinho encerrou a temporada 2025 na segunda posição do ranking nacional da Copa do Brasil de Águas Abertas na categoria sênior.

Em 2026, o atleta segue na disputa pelo topo do ranking brasileiro da modalidade.

A próxima etapa da competição acontece nos dias 21 e 22, em Brasília (DF), onde o amazonense buscará novos resultados no circuito nacional.

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