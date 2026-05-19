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Botafogo, Grêmio e Santos também devem receber valores da Fifa por jogadores chamados para a Copa do Mundo.

Publicado em 19 de maio de 2026

Por Em Tempo*

Por Em Tempo*

Rio de Janeiro (RJ) – Flamengo, Botafogo, Grêmio e Santos devem receber milhões da Fifa após a convocação de jogadores para a Copa do Mundo pela Seleção Brasileira.

A lista foi divulgada nesta segunda-feira (18) pelo técnico Carlo Ancelotti.

O Flamengo foi o clube brasileiro com maior número de atletas convocados. O time carioca teve quatro jogadores chamados: Danilo, Léo Pereira, Alex Sandro e Lucas Paquetá.

Clubes brasileiros devem receber premiação da Fifa

Além do Flamengo, outros três clubes da Série A tiveram atletas convocados:

Botafogo com Danilo Santos

Grêmio com Weverton

Santos com Neymar

Segundo estimativas, cada jogador convocado pode render cerca de US$ 250 mil aos clubes, valor equivalente a aproximadamente R$ 1,2 milhão.

Flamengo lidera arrecadação entre os clubes

Com quatro convocados, o Flamengo pode arrecadar cerca de R$ 4,8 milhões durante a competição.

Já Botafogo, Grêmio e Santos devem receber aproximadamente R$ 1,2 milhão cada pela participação de seus atletas no Mundial.

Os valores fazem parte do programa da Fifa que recompensa clubes por liberarem jogadores para seleções nacionais em competições internacionais.

Valor final depende do tempo de participação

O montante pago pela Fifa pode variar conforme o período em que cada atleta permanecer à disposição da Seleção Brasileira durante a Copa do Mundo.

A entidade paga aproximadamente US$ 11 mil por dia para cada jogador convocado, o que equivale a cerca de R$ 55 mil na cotação atual.

Dessa forma, clubes com atletas que avançarem por mais tempo no torneio podem aumentar ainda mais os valores recebidos.

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