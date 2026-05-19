Operação

Renato Junior acompanhou serviços e destacou novas técnicas para melhorar a durabilidade do asfalto em Manaus.

Manaus (AM) – Aproveitando uma trégua das chuvas na capital amazonense, o prefeito Renato Junior acompanhou, na manhã desta terça-feira (19), os serviços da operação “Tapa-Buracos” na avenida André Araújo, uma das principais vias da zona Centro-Sul de Manaus.

A ação faz parte de uma força-tarefa da Prefeitura de Manaus para recuperar vias danificadas pelo período chuvoso e melhorar a trafegabilidade na capital.

Prefeitura testa novas técnicas no asfalto

Durante a vistoria, Renato Junior afirmou que a prefeitura está utilizando novos métodos para aumentar a durabilidade dos reparos e evitar deformações na pista.

Segundo o prefeito, os serviços incluem fresagem, confinamento do asfalto e compactação adequada do material aplicado.

“Estamos experimentando novas técnicas, como a fresagem, o confinamento do asfalto e a compactação. Assim garantimos mais qualidade no serviço e evitamos aqueles desníveis causados pelo tapa-buraco”, explicou.

Chuvas intensificaram problemas nas ruas

De acordo com o prefeito, o inverno amazônico agravou os danos na malha viária da cidade, exigindo ações rápidas das equipes de infraestrutura sempre que o tempo melhora.

A operação mobiliza servidores da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) e trabalhadores de empresas terceirizadas em diferentes pontos da cidade.

“Quando a chuva dá uma pausa, nossas equipes entram imediatamente para avançar com os serviços de tapa-buracos”, destacou Renato Junior.

Operação será ampliada para outras zonas

A Prefeitura de Manaus informou que as novas metodologias também serão aplicadas em outras regiões da capital ao longo dos próximos meses.

Entre os equipamentos utilizados estão os caminhões TBR, que reforçam os serviços de recuperação asfáltica durante o período chuvoso.

Com a chegada do verão amazônico, a expectativa da prefeitura é intensificar as frentes de obras e ampliar o cronograma de manutenção das vias em toda a cidade.