Tragédia

Menino caiu do quarto andar de condomínio em Campinas e segue internado em estado grave

Uma criança de 3 anos caiu do quarto andar de um prédio residencial no bairro Jardim Florence, em Campinas, no interior de São Paulo. O acidente aconteceu na tarde de segunda-feira (18). Moradores do condomínio acionaram equipes de socorro logo após perceberem a queda da vítima.

Segundo a Polícia Civil de São Paulo, a criança teria alcançado a janela do apartamento antes da queda.

Imagens registradas por testemunhas mostram o momento em que os profissionais de emergência realizam os primeiros atendimentos ainda no local.

A movimentação chamou atenção de moradores da região, que acompanharam o resgate da criança.

Estado grave

Após o atendimento inicial, a vítima foi levada ao Hospital da PUC de Campinas.

Segundo informações divulgadas pelas autoridades, a criança segue internada em estado grave. Até o momento, o hospital não divulgou novas atualizações sobre o quadro clínico.

Polícia investiga

O caso foi registrado como queda acidental no 2º Distrito Policial de Campinas.

A Polícia Civil de São Paulo investiga as circunstâncias do acidente e apura como a criança conseguiu acessar a janela do apartamento.

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