Uma criança de 3 anos caiu do quarto andar de um prédio residencial no bairro Jardim Florence, em Campinas, no interior de São Paulo. O acidente aconteceu na tarde de segunda-feira (18). Moradores do condomínio acionaram equipes de socorro logo após perceberem a queda da vítima.
Segundo a Polícia Civil de São Paulo, a criança teria alcançado a janela do apartamento antes da queda.
Imagens registradas por testemunhas mostram o momento em que os profissionais de emergência realizam os primeiros atendimentos ainda no local.
A movimentação chamou atenção de moradores da região, que acompanharam o resgate da criança.
Estado grave
Após o atendimento inicial, a vítima foi levada ao Hospital da PUC de Campinas.
Segundo informações divulgadas pelas autoridades, a criança segue internada em estado grave. Até o momento, o hospital não divulgou novas atualizações sobre o quadro clínico.
Polícia investiga
O caso foi registrado como queda acidental no 2º Distrito Policial de Campinas.
A Polícia Civil de São Paulo investiga as circunstâncias do acidente e apura como a criança conseguiu acessar a janela do apartamento.
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