Leilão

Leilão online do TRT-11 terá imóveis, bicicletas, embarcação, veículos e rifles de airsoft com lances abertos ao público.

Publicado em 20 de maio de 2026

Por Em Tempo*

Por Em Tempo*

O Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região realizará um leilão online no próximo dia 29 de maio com imóveis, embarcação, bicicletas, veículos, rifles de airsoft e aeronaves cargueiras.

O evento acontecerá exclusivamente pelo site do WR Leilões, a partir das 9h30, no horário de Manaus.

O TRT-11 destinará os valores arrecadados para quitar dívidas trabalhistas de processos já julgados pela Justiça.

Imóveis disponíveis

O leilão do TRT-11 inclui apartamentos e casas em Manaus.

Um dos imóveis fica no Conjunto Residencial Yael, no bairro Parque das Laranjeiras, avaliado em R$ 120 mil.

Outro apartamento está localizado no Splendore Confort Residence, no bairro São Jorge, com avaliação de R$ 550 mil.

O tribunal também colocará em disputa uma casa no Centro de Manaus avaliada em R$ 800 mil.

Além disso, os participantes poderão disputar terrenos em Maués, Presidente Figueiredo e Rio Branco, no Acre.

Itens curiosos

Entre os bens móveis, a embarcação “Príncipe da Floresta” aparece como um dos itens mais valiosos do leilão, avaliada em R$ 500 mil.

O TRT-11 também disponibilizará três aeronaves cargueiras inoperantes, modelos B707 e DC-8, avaliadas em R$ 330 mil.

A lista ainda inclui bicicletas de várias marcas, uma mesa profissional de sinuca, um Chevrolet Prisma 2012 e um lote com rifles de airsoft e arco composto.

Como participar

Qualquer pessoa maior de idade poderá participar após realizar cadastro no site oficial da WR Leilões.

Empresas também poderão dar lances mediante apresentação da documentação regularizada.

Os interessados já podem visitar os bens presencialmente em endereços localizados no Amazonas e em Roraima.

Segundo o TRT-11, os itens de airsoft exigirão cumprimento das regras legais para transporte e aquisição de produtos controlados.

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