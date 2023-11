TRT realiza leilão de bens e móveis na região Norte

Manaus (AM) – Bens móveis avaliados em R$ 143 mil vão a leilão no próximo dia 20 de novembro, em formato exclusivamente eletrônico pelo site Amazonas Leilões. Os bens integram processos na Justiça do Trabalho da 11ª Região (AM/RR) e tem entre os destaques veículos, maquinários de escritório e para mercados e restaurantes.

Um veículo Fiat Strada, cor prata, pneus meia vida, em bom estado de conservação, integra o lote com valor avaliado em R$ 78 mil. Consta ainda um forno industrial elétrico avaliado em R$ 1 mil, um scanner no valor de R$ 21 mil e um freezer de três portas no valor de R$ 11 mil.

Também serão levados a leilão: uma ilha para congelados avaliada em R$ 10 mil, uma geladeira vertical de três portas, também pelo valor de R$ 10 mil. Jogos de mesa por R$ 360 e jogos de cadeiras de acrílico por R$ 300 integram os lotes.

Os interessados podem agendar para fazer visita de verificação dos bens, tanto no Amazonas quanto em Roraima, pelo telefone (92) 98159-7859. O edital pode ser acessado na íntegra no https://portal.trt11.jus.br/index.php/sociedades/leilao-publico.

*Com informações do TRT-AM

