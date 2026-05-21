Polícia

Suspeito também deixou duas filhas da vítima feridas

Manaus (AM) – Tatiana Reis de Oliveira, de 42 anos, foi morta com mais de 20 facadas pelo ex-marido na madrugada desta quinta-feira (21), na rua Professora Maria J. Brigídio, no bairro Novo Israel, zona Norte de Manaus. Após o crime, o suspeito identificado como Joabe da Silva Oliveira foi capturado e espancado até a morte por criminosos da área.

Segundo informações da polícia, Tatiana foi atacada com golpes de faca em várias partes do corpo dentro da casa onde morava com as filhas. Ela chegou a ser socorrida e levada para o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Galileia, mas não resistiu aos ferimentos.

Durante o ataque, Joabe também esfaqueou as duas filhas da vítima, uma adolescente de 15 anos e uma jovem de 23 anos. A adolescente foi encaminhada ao Hospital e Pronto-Socorro da Criança Joãozinho, enquanto a irmã mais velha foi levada para o Hospital João Lúcio. O estado de saúde delas não foi divulgado.

Após cometer o crime, o suspeito foi capturado por criminosos que atuam na área e agredido até a morte. O corpo dele ficou caído em frente à casa onde Tatiana e as filhas moravam.

Foto: Reprodução

A motivação do crime ainda deve ser investigada pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM). Equipes da perícia estiveram no local e os corpos foram removidos pelo Instituto Médico Legal (IML).

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