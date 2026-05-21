Crime

Em depoimento inicial, o investigado disse que não lembra do momento exato do crime.

Um policial civil foi preso após atirar contra dois colegas dentro de uma viatura no Sertão de Alagoas, durante uma ocorrência registrada em Delmiro Gouveia, na madrugada desta quarta-feira (20).

Segundo a Polícia Civil e a Secretaria de Segurança Pública, os três agentes retornavam de uma ação quando o suspeito, que estava no banco traseiro, disparou contra os colegas que ocupavam a parte dianteira do veículo. As vítimas morreram ainda no local, e equipes de segurança prenderam o autor pouco tempo depois.

De acordo com o delegado adjunto, em depoimento inicial, o investigado afirmou não se lembrar do momento exato do crime.

“Ele relata lembrar apenas da saída de Piranhas em direção a Delmiro Gouveia e, depois, já fora do veículo, tentando se localizar”, afirmou o delegado.

A e o (IML) foram acionados para realizar a perícia e a remoção dos corpos.

A abriu investigação para esclarecer a dinâmica e a motivação do caso. Já a informou que acompanha a ocorrência e adotou as medidas legais e administrativas cabíveis.

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