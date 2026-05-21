Um policial civil foi preso após atirar contra dois colegas dentro de uma viatura no Sertão de Alagoas, durante uma ocorrência registrada em Delmiro Gouveia, na madrugada desta quarta-feira (20).
Segundo a Polícia Civil e a Secretaria de Segurança Pública, os três agentes retornavam de uma ação quando o suspeito, que estava no banco traseiro, disparou contra os colegas que ocupavam a parte dianteira do veículo. As vítimas morreram ainda no local, e equipes de segurança prenderam o autor pouco tempo depois.
De acordo com o delegado adjunto, em depoimento inicial, o investigado afirmou não se lembrar do momento exato do crime.
“Ele relata lembrar apenas da saída de Piranhas em direção a Delmiro Gouveia e, depois, já fora do veículo, tentando se localizar”, afirmou o delegado.
A e o (IML) foram acionados para realizar a perícia e a remoção dos corpos.
A abriu investigação para esclarecer a dinâmica e a motivação do caso. Já a informou que acompanha a ocorrência e adotou as medidas legais e administrativas cabíveis.
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