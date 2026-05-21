Falha Técnica

Segundo a emissora, um erro de computador ativou o sistema de forma acidental.

Uma emissora britânica anunciou por engano a morte do Rei Charles III e pediu desculpas após uma falha técnica durante a programação na terça-feira (19), no sudeste da Inglaterra. A rádio acionou acidentalmente um protocolo usado para comunicar falecimentos da monarquia e exibiu o anúncio falso. Pouco depois, a equipe identificou o erro e corrigiu a informação.

Segundo a emissora, uma falha no sistema de computador ativou o protocolo de forma acidental. O erro levou à exibição do comunicado incorreto e à interrupção temporária da programação. O protocolo interno de silêncio chegou a ser iniciado, mas foi rapidamente suspenso após a identificação da falha.

A rádio informou que o problema foi corrigido, pediu desculpas ao público e confirmou que o rei Charles III manteve sua agenda oficial sem alterações.

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