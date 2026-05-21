"Brincadeira"

Documento falso viralizou nas redes sociais e levou à abertura de sindicância em Pernambuco.

Duas estagiárias do curso técnico de enfermagem foram desligadas após confeccionarem uma falsa receita médica com a frase “3 horas de buceta”, caso que viralizou nas redes sociais e gerou repercussão em Pernambuco. O caso ganhou repercussão inicialmente no dia 6 de maio, mas voltou a circular nas redes sociais na terça-feira (19).

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Alagoinha, o documento foi produzido sem autorização ou conhecimento da técnica de enfermagem cujo nome aparecia no carimbo utilizado na prescrição.

Durante a sindicância, as estudantes afirmaram que a receita foi criada como uma brincadeira. Depois disso, o conteúdo acabou sendo divulgado nas redes sociais por uma das envolvidas.

A secretaria informou ainda que o documento não tinha validade técnica nem administrativa, já que possuía apenas o carimbo da profissional, sem assinatura.

Após a conclusão da investigação interna, a pasta informou que não encontrou indícios de participação da técnica de enfermagem no episódio. Com isso, ela foi reintegrada às funções normalmente.

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