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Iniciativa oferece aulas gratuitas de judô e fortalece inclusão social, educação e cidadania na capital amazonense.

Publicado em 21 de maio de 2026

Por Em Tempo*

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Manaus (AM) – A Associação Educacional Voz Ativa segue fortalecendo o esporte educacional na capital amazonense por meio do projeto “Judô AEVA na Escola 2”. A iniciativa utiliza o judô como ferramenta de transformação social, inclusão e desenvolvimento humano para crianças e adolescentes de diferentes comunidades de Manaus.

O projeto oferece aulas gratuitas em ambiente seguro, educativo e acolhedor, promovendo disciplina, cidadania e novas perspectivas de futuro para os participantes.

Projeto incentiva educação e desenvolvimento social

O “Judô AEVA na Escola 2” atende crianças e adolescentes entre 6 e 18 anos, com prioridade para estudantes da rede pública de ensino.

As aulas acontecem no contraturno escolar e são conduzidas por profissionais qualificados de educação física, judô e equipe pedagógica especializada.

Além da prática esportiva, o projeto trabalha valores fundamentais do judô, como respeito, ética, autocontrole, cooperação, disciplina e perseverança.

A iniciativa também incentiva a permanência escolar e fortalece os vínculos familiares e comunitários por meio do esporte.

Foto: Reprodução

Metodologia une esporte e formação cidadã

A metodologia aplicada pela AEVA é baseada na formação socioeducacional e respeita a faixa etária e o desenvolvimento de cada aluno.

As atividades incluem jogos lúdicos, fundamentos técnicos do judô e ações voltadas ao desenvolvimento motor, psicológico e social dos participantes.

O projeto também segue os quatro pilares da educação da UNESCO:

Aprender a ser

Aprender a conviver

Aprender a fazer

Aprender a conhecer

Além das aulas, a AEVA promove festivais internos e atividades de integração para estimular convivência, superação e aprendizado coletivo.

Esporte como ferramenta de transformação social

Segundo a AEVA, o projeto representa uma importante ferramenta de prevenção social em comunidades marcadas pela vulnerabilidade.

A instituição acredita que investir no esporte significa investir em educação, saúde, cidadania e cultura de paz.

O projeto é realizado por meio da Lei de Incentivo ao Esporte em parceria com o Ministério do Esporte, ampliando o acesso gratuito ao esporte educacional em Manaus.

Sensei destaca impacto do judô na vida dos alunos

Para o sensei Luciano Barreto, o projeto vai além da prática esportiva.

“Mais do que ensinar golpes e técnicas, o nosso papel dentro do projeto é ajudar a formar cidadãos. O judô trabalha disciplina, respeito, autocontrole e perseverança”, destacou o professor.

Segundo ele, a evolução dos alunos é percebida tanto no tatame quanto na vida pessoal e escolar.

Aluno relata transformação com o esporte

O estudante Luiz Gustavo Ribeiro de Souza Mendes afirmou que o judô trouxe mudanças importantes para sua rotina.

“O judô mudou muito a minha vida. Aqui eu aprendi a ter mais disciplina, respeitar mais as pessoas e nunca desistir quando as coisas ficam difíceis”, afirmou.

O aluno também destacou o sentimento de pertencimento criado pelo projeto.

AEVA amplia oportunidades através do esporte

Reconhecida nacionalmente pelo impacto social de seus projetos, a AEVA segue ampliando oportunidades para crianças e adolescentes em Manaus.

O “Judô AEVA na Escola 2” reforça o compromisso da instituição com a formação cidadã e mostra como o esporte educacional pode transformar realidades e abrir caminhos para um futuro com mais dignidade e oportunidades.

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