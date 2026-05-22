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Dispositivo portátil explodiu dentro da bolsa da vítima

Uma câmera de segurança registrou o momento em que uma mulher ficou presa dentro de um elevador após o carregador portátil que estava em sua bolsa explodir, na cidade de Surgut, na Rússia.

As imagens mostram a moradora entrando normalmente no elevador de um prédio residencial com o acessório no ombro. Poucos segundos depois, a fumaça começa a sair da bolsa, logo antes de uma explosão provocar um incêndio dentro da cabine.

Assustada, a mulher joga a bolsa no chão e tenta apertar os botões do painel enquanto as chamas aumentam rapidamente. Em seguida, o espaço passa a ser tomado por uma fumaça espessa.

O vídeo também mostra a vítima batendo repetidamente na porta e tentando se afastar do carregador, que continuava queimando no piso, após momentos de desespero, as portas se abrem e ela consegue sair correndo. Segundo informações locais, a mulher não ficou ferida.

Veja vídeo:

Vídeo mostra mulher presa em elevador após carregador portátil explodir pic.twitter.com/QKfunIgK1l — Portal Em Tempo (@portalemtempo) May 22, 2026

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