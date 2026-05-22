O prefeito Renato Junior determinou a construção de uma escada de acesso no loteamento Renato Souza Pinto 2, no bairro Nova Cidade, zona Norte da capital. A decisão aconteceu durante uma vistoria técnica realizada nesta quinta-feira (21).
Durante a agenda, o prefeito acompanhava serviços de recapeamento e tapa-buracos na região quando recebeu a demanda diretamente dos moradores das ruas U e Miguel Ferreira.
Renato Junior atende pedido de moradores
Segundo os moradores, o trecho apresenta dificuldades de acesso, principalmente em dias de chuva. O acúmulo de barro compromete a circulação de pedestres e aumenta o risco de acidentes.
Após ouvir a comunidade, Renato Junior determinou o início imediato da obra.
“A gente recebe a demanda da população, vai até o local e ouve. É desse jeito que as nossas equipes estão trabalhando”, afirmou o prefeito.
Além disso, Renato Junior destacou que a prefeitura mantém equipes atuando em todas as zonas da cidade.
Prefeitura vai construir escada de concreto
A Prefeitura de Manaus construirá uma escada de concreto estruturada para melhorar a mobilidade e garantir mais segurança aos moradores da área.
Segundo a gestão municipal, os trabalhos preliminares começam já nesta sexta-feira (22). A previsão é concluir a obra entre 10 e 15 dias.
Obra integra ações da Seminf
A Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) executará o serviço como parte das ações de melhoria das vias públicas na capital.
Além das obras de recuperação asfáltica, a prefeitura afirma que também prioriza demandas ligadas à acessibilidade e mobilidade urbana nas comunidades.
De acordo com Renato Junior, a gestão continuará atuando com equipes distribuídas nos 18 distritos de obras da cidade.
“Temos grandes desafios, sobretudo agora no período de chuvas, mas estamos na rua atendendo às demandas”, destacou o prefeito.
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