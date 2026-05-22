Marcha para Jesus em Manaus 2026

Evento cristão completa 40 anos na capital amazonense e deve reunir até 500 mil pessoas no dia 6 de junho.

Manaus (AM) – O prefeito Renato Junior confirmou o apoio da Prefeitura de Manaus à edição de 40 anos da Marcha para Jesus em Manaus. O anúncio aconteceu durante reunião com representantes da Ordem dos Ministros Evangélicos do Amazonas (Omeam), no Centro de Cooperação da Cidade (CCC), no bairro Adrianópolis.

O encontro definiu os preparativos e o suporte institucional para o evento cristão, marcado para o dia 6 de junho. A expectativa é reunir milhares de fiéis pelas ruas da capital.

Renato Junior reforça apoio à Marcha para Jesus em Manaus

Durante a reunião, Renato Junior destacou a importância histórica da Marcha para Jesus em Manaus. Além disso, reafirmou o compromisso da gestão municipal com a liberdade religiosa.

“Receber a Omeam é reafirmar nosso compromisso com a liberdade religiosa e com as manifestações de fé que unem as famílias e fortalecem a nossa cidade”, afirmou o prefeito.

Segundo Renato Junior, a prefeitura vai oferecer estrutura, segurança e apoio logístico para garantir a realização do evento.

Prefeitura prepara operação integrada

A Prefeitura de Manaus vai mobilizar diferentes órgãos municipais para apoiar a Marcha para Jesus em Manaus. A ação contará com equipes do CCC, ManausCult, IMMU, Semulsp, Semasc, Semsa e Guarda Municipal.

De acordo com o superintendente do CCC, Sandro Diz, a prefeitura fortalece o apoio ao evento desde 2021.

“É um momento importante para a fé, para as famílias e para a cidade de Manaus”, destacou.

Enquanto isso, o pastor Moisés Castilho agradeceu o apoio da prefeitura. Segundo ele, o evento pode reunir entre 400 mil e 500 mil pessoas.

Caminhada sairá da praça da Saudade

A Marcha para Jesus em Manaus terá concentração a partir das 12h na praça da Saudade. Depois, os participantes seguirão pela avenida Constantino Nery até o sambódromo.

No local, o público acompanhará apresentações musicais e atrações nacionais.

Neste ano, o tema da caminhada será “Clamor por Manaus, Amazonas e Brasil”.

IMMU fará operação especial no trânsito

O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) organizará uma operação especial durante o evento. As equipes realizarão interdições temporárias na avenida Constantino Nery e acompanharão toda a movimentação dos fiéis.

Segundo o diretor de Operações de Trânsito do IMMU, Stanley Ventilari, os agentes orientarão motoristas e participantes ao longo do percurso.

“Pedimos a compreensão da população, porque teremos alterações no trânsito durante a passagem da marcha”, explicou.

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