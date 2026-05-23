Substituição

Balsa com materiais de construção vai acelerar substituição de escolas de madeira na zona ribeirinha da capital

A Prefeitura de Manaus enviou, nessa sexta-feira (22), uma balsa com 600 toneladas de materiais de construção para acelerar a substituição de escolas de madeira na zona rural da capital. A ação é coordenada pela Secretaria Municipal de Educação (Semed).

O prefeito Renato Junior acompanhou o embarque dos insumos estruturais, que incluem cimento, areia, tijolos, seixo, lajes e vigotas. Os materiais serão destinados a comunidades de difícil acesso, como Arumã, Caramuri e Paraná da Eva, aproveitando o período de cheia dos rios.

Segundo a prefeitura, as novas unidades de ensino terão estrutura de alvenaria, salas climatizadas e melhores condições para estudantes e professores.

“Estamos construindo uma nova história. As escolas que antes eram de madeira agora serão de alvenaria, com ar-condicionado e total qualidade. Lá na área ribeirinha, do outro lado do rio, também é Manaus. E é lá que estão os nossos professores, nossos gestores e os nossos valorosos alunos. É com trabalho e resultado, no sol ou na chuva, que o nosso time faz acontecer”, destacou o prefeito Renato Junior durante vistoria no porto de embarque.

Prefeitura quer zerar escolas de madeira até o fim da gestão

De acordo com a administração municipal, a meta é extinguir todas as escolas de madeira da rede municipal até o fim da atual gestão.

Desde 2021, o número de escolas de madeira ou mistas caiu de 35 para nove unidades. Atualmente, essas escolas estão em fase final de substituição.

Além disso, o investimento em infraestrutura permitiu ampliar o atendimento na zona rural. O número de estudantes atendidos passou de 8,5 mil, em 2021, para mais de 12 mil atualmente.

Segundo a prefeitura, os alunos passaram a contar com salas climatizadas e acesso à internet nas comunidades rurais.

Nova remessa vai acelerar obras na zona rural

O secretário municipal de Educação, Arone Bentes, afirmou que o envio dos materiais vai acelerar as obras nas comunidades ribeirinhas.

“O prefeito Renato Junior nos desafiou para que, até o fim da gestão, tenhamos extintas todas as escolas de madeira. Essas 600 toneladas de insumos vão acelerar as obras para que esses estudantes e professores tenham, em tempo hábil, as boas instalações necessárias para continuar recebendo uma educação de excelência”, informou.

Esta é a segunda grande operação de envio de materiais realizada pela prefeitura em 2026. Em março, a gestão municipal encaminhou 380 toneladas de insumos para a construção de três escolas na zona rural de Manaus.