Valorização

Projeto no Jorge Teixeira apoia mães solo com capacitação, cidadania e geração de renda na zona leste de Manaus

O pré-candidato a deputado estadual Marcellus Campêlo participou, neste sábado (23/05), de uma reunião do Projeto Mulheres que Inspiram Mulheres, no bairro Jorge Teixeira 3, zona leste de Manaus. A iniciativa atende principalmente mães solo em situação de vulnerabilidade social, com ações de cidadania, capacitação profissional e geração de renda.

Segundo vice-presidente estadual do União Brasil Amazonas, Campêlo destacou a importância do projeto no apoio e valorização das mulheres. Além disso, defendeu a ampliação da oferta de moradia e de políticas que incentivem a autonomia financeira das mães solo.

Projeto atende cerca de 100 mulheres no Jorge Teixeira

De acordo com a coordenadora do projeto, Zilmara Amorim, a iniciativa atua há mais de cinco anos no Jorge Teixeira 3 e atende cerca de 100 mulheres em situação de vulnerabilidade social.

“Nós encaminhamos para cursos de capacitação, ações de cidadania, emissão de documentos e até de orientações sobre os seus direitos. Nosso trabalho principal são as oficinas de sabão, que reutilizam o óleo de cozinha para fazer produtos que geram renda para essas mulheres e também incentivam a preservação do meio ambiente”, afirmou a coordenadora.

Capacitação profissional e geração de renda fortalecem famílias

Campêlo relembrou ações desenvolvidas durante o período em que esteve à frente da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedurb) e da Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), entre 2019 e março deste ano.

Segundo ele, programas como o Prosamin+ e o Amazonas Meu Lar priorizaram políticas voltadas às mulheres, especialmente mães solo. Além da moradia, os projetos ofereceram capacitação profissional e incentivo ao empreendedorismo.

De acordo com Campêlo, as mulheres representam cerca de 70% do público atendido pelos programas sociais. Outro ponto destacado por ele foi a entrega das unidades habitacionais no nome das mulheres, medida que busca ampliar a autonomia e a proteção social das famílias.

“Os programas valorizam as mulheres, principalmente as mães. Porque, quando a gente protege as mães, a gente protege a família e protege a nossa sociedade. A família é a base de um mundo melhor e as mães possuem um papel de muita relevância na educação dos filhos. Por isso que é muito importante cuidar das famílias e das mães. E vocês estão de parabéns”, afirmou.

(*) Com informações da assessoria

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