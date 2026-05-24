Investimentos

Agenda incluiu visita ao Instituto Autismo de Parintins Isadora Tupinambá (IAPIN)

O senador Eduardo Braga voltou a Parintins neste sábado (23) para acompanhar obras e investimentos viabilizados por meio de articulação política e destinação de recursos para o município e a região do Baixo Amazonas. Ao lado do senador Omar Aziz, Braga foi recebido no aeroporto pelo prefeito Mateus Assayag e por representantes dos bois Garantido e Caprichoso, em clima de celebração da cultura parintinense.

A agenda incluiu visita ao Instituto Autismo de Parintins Isadora Tupinambá (IAPIN), à estrutura da Carreta da Saúde, encontro com lideranças locais e a inauguração do Ginásio Poliesportivo e Cultural Antônio Carvalho, na Vila Amazônia. O local vem recebendo investimentos articulados pelo senador nos últimos anos.

Saúde recebe reforço com Carreta da Saúde e atendimento especializado

Durante a agenda, Eduardo Braga visitou o Instituto Autismo de Parintins Isadora Tupinambá (IAPIN), estrutura voltada ao atendimento especializado de crianças e famílias do município.

Além disso, o senador acompanhou o funcionamento da Carreta da Saúde, estrutura do Governo Federal levada ao município com apoio da bancada amazonense e articulação de Eduardo Braga. A unidade conta com aparelho de tomografia e capacidade para realizar até 70 exames por dia. Dessa forma, ajuda a reduzir a fila de atendimentos em Parintins e municípios vizinhos do Baixo Amazonas.

O prefeito Mateus Assayag destacou a importância dos investimentos para a saúde da população.

“Essa ação ajuda a reduzir a fila de atendimentos e garante mais qualidade e agilidade no acesso aos exames”, afirmou.

Vila Amazônia avança

A agenda marcou a continuidade dos investimentos articulados por Eduardo Braga para a Vila Amazônia. Após viabilizar, nos últimos anos, obras de pavimentação, abertura de ramais, melhorias de acesso e integração das comunidades rurais, o senador retornou ao local para inaugurar o Ginásio Poliesportivo e Cultural Antônio Carvalho e acompanhar o avanço de novas frentes de infraestrutura.

Durante discurso, Braga relembrou a primeira vez em que esteve na Vila Amazônia, ainda como governador do Amazonas, quando encontrou uma realidade marcada pelo isolamento e pela falta de estrutura.

“Há muitos anos eu vim aqui como governador e sentei em um tamborete de madeira numa escola agrotécnica que mal funcionava. Eu fui andando da beira do rio até lá e fui sentindo o quanto era difícil viver, trabalhar, estudar e construir uma família aqui na Vila Amazônia”, afirmou.

O senador disse que a transformação da comunidade começou a acontecer a partir da chegada de investimentos em infraestrutura.

“Hoje nós temos asfalto chegando na Vila Amazônia. Estamos saindo da poeira, saindo da lama e saindo do atoleiro”, declarou.

Braga explicou ainda que os recursos já destinados permitirão avançar no asfaltamento de ruas e na ampliação da infraestrutura urbana e rural da comunidade.

Segundo o senador, os investimentos têm o objetivo de melhorar as condições de mobilidade, fortalecer a produção rural e garantir melhores condições para o escoamento da produção das famílias.

Além da Vila Amazônia, Braga também citou obras em comunidades como Caburi, Mocambo e Monte Sinai, onde estão sendo executadas intervenções de pavimentação e construção de porto para fortalecer a integração do Baixo Amazonas.

“Estamos dando condições para que as famílias possam produzir, escoar sua produção, gerar renda e melhorar de vida”, afirmou.

As obras fazem parte de um conjunto de investimentos voltados ao fortalecimento da mobilidade, da infraestrutura comunitária e do desenvolvimento rural de Parintins e das comunidades do entorno.

Visita de Lula

Durante entrevista, Eduardo Braga também comentou a expectativa para a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Amazonas, prevista para os dias 26 e 27 de maio.

Segundo o senador, entre os anúncios previstos estão avanços relacionados à BR-319, ao início das obras do novo Porto da Manaus Moderna e à retomada do programa Luz para Todos.

Braga destacou que o novo Porto da Manaus Moderna terá impacto direto na vida dos moradores do interior, incluindo Parintins, por ser o principal ponto de embarque e desembarque de passageiros e mercadorias que seguem da capital para os municípios amazonenses.

Sobre a BR-319, o senador afirmou que a retomada definitiva das obras representa uma demanda histórica da bancada amazonense.

“Há 30 anos lutamos pela BR-319. Agora vamos avançar na substituição das pontes de madeira por estruturas de concreto e aço e dar passos definitivos para a recuperação da rodovia”, declarou.

(*) Com informações da assessoria

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