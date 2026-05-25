Luto

Apresentador compartilhou homenagem nas redes sociais ao se despedir de Dona Janira

O apresentador Tadeu Schmidt usou as redes sociais nesta segunda-feira (25) para anunciar a morte da mãe, Janira, aos 92 anos. Em uma publicação, o jornalista agradeceu pelos momentos vividos ao lado dela e lamentou a perda, que acontece pouco mais de um mês após a morte do irmão, o ex-jogador de basquete Oscar Schmidt.

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“Obrigado por tudo, mãe. Eu tenho muita dificuldade pra aceitar que nunca mais vou te ver… O que me consola é pensar que você viveu 92 anos com tantos momentos bonitos, que criou três filhos realizados e felizes, que você viu netos e bisnetos, e que deixou uma lembrança muito forte em todos que conviveram com você”, escreveu o comunicador que publicou várias fotos ao lado da mãe.

“Descanse em paz, Dona Janira”, completou.

Em abril deste ano, Tadeu também enfrentou a perda do irmão Oscar Schmidt, que morreu aos 68 anos. Na ocasião, o comunicador publicou uma homenagem nas redes sociais e relembrou a admiração que tinha pelo ex-atleta.

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