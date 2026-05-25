Variação

Foi a sexta semana seguida de queda após escalada das cotações internacionais do petróleo

O preço médio do diesel S-10 nos postos brasileiros caiu R$ 0,04 por litro na semana passada. Foi a sexta semana seguida de queda após escalada das cotações internacionais do petróleo provocada pela guerra no Irã.

Segundo a ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustível), o produto foi vendido, em média, a R$ 7,16 por litro na semana passada. É uma queda acumulada de R$ 0,42 por litro desde o pico de R$ 7,58 atingido no início de abril.

Ainda é, porém, mais de R$ 1 por litro acima do valor vigente antes dos primeiros ataques de Israel e Estados Unidos ao Irã.

Executivos do setor dizem que a queda é provocada por alívio nas cotações internacionais e menor demanda de produto importado com aumento da produção da Petrobras, que vem batendo recordes na utilização de suas refinarias.

Em maio, por exemplo, a estatal informou que o fator de utilização de suas refinarias superou 100% -isto é, a empresa está processando mais petróleo do que a capacidade nominal das instalações. No primeiro trimestre, a Petrobras bateu recorde de produção de diesel S-10.

Até a terceira semana de maio, o volume médio diário de importações de óleos combustíveis (categoria na qual o diesel é a maior parte) caiu quase 30% em relação ao registrado no mesmo período do ano anterior. Com preço maior, porém, o gasto do país com as compras subiu 2

Preço-teto

O preço-teto de venda de diesel nacional no programa de subvenção varia entre R$ 3,99 a R$ 4,29 por litro, dependendo da região. Já para o diesel importado, varia entre R$ 4,19 e R$ 4,43 por litro. Quanto mais diesel nacional no mercado, portanto, menor tende a ser o preço médio do produto nos postos.

A alta do preço do diesel após o início da guerra gerou grande preocupação no governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que já lançou dois planos de subvenção para o produto, que prometem um ressarcimento total de até R$ 1,52 por litro de diesel importado.

Os programas estão vigentes desde março e contribuem para evitar escalada de preços, já que o ressarcimento só é concedido a empresas que vendem o produto or valor menor do que um preço-teto estabelecido pelo governo.

O setor, porém, reclama de atrasos no pagamento da subvenção. As parcelas referentes às vendas de março, por exemplo, deveriam ter sido pagas até o fim de abril, mas até agora a ANP não liberou o dinheiro. As parcelas de abril vencem esta semana, também sem sinal de pagamento.

Na semana passada, a Abicom (Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis) afirmou que os atrasos podem prejudicar as importações para o empresas privadas e gerar problemas de abastecimento do combustível.

A ANP respondeu que já teve acesso aos dados da Receita Federal necessários para calcular os valores e que faria os pagamentos em breve.

(*) Com informações da Folha Press

Leia Mais: