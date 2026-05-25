Campanha nacional

Campanha nacional reforça debate sobre carga tributária e mobiliza empresários em Manaus com ações de conscientização ao consumidor

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus (CDL Manaus), por meio da CDL Jovem, realizou nesta segunda-feira (25/05) uma coletiva de imprensa para lançar a 20ª edição do Dia Livre de Impostos (DLI). A iniciativa reforça o debate sobre a carga tributária no Brasil e busca ampliar a conscientização da população.

Durante o encontro, empresários, representantes do comércio e lideranças da entidade destacaram que a ação vai além de uma campanha promocional. Além disso, eles reforçaram que o movimento funciona como um protesto de conscientização sobre os tributos pagos diariamente pelos consumidores.

Movimento busca conscientizar sobre impostos no país

O presidente da CDL Manaus, Ralph Assayag, afirmou que a campanha mostra o peso dos impostos embutidos em produtos e serviços consumidos pela população. Além disso, ele defendeu a necessidade de uma carga tributária mais justa.

“Quando vemos esse imposto e quanto se paga de imposto no Brasil inteiro, isso faz uma grande diferença para a gente tentar, aos poucos, mostrar para o Executivo que isso pode ser reduzido, para que sobre mais recurso e melhore a vida das pessoas”, afirmou Ralph Assayag durante a coletiva.

Ele também destacou a preocupação da entidade com o emprego e, ao mesmo tempo, criticou a desigualdade tributária entre o comércio local e plataformas internacionais.

“A nossa bandeira aqui dentro da CDL é a empregabilidade absoluta. Quem tocar no emprego, nós somos contra. Um Estado, uma cidade ou um país onde todo mundo está empregado é melhor para todos”, ressaltou.

Setor cobra justiça tributária e equilíbrio de mercado

O presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Amazonas, FCDL Amazonas, Azury Benzion, destacou os impactos da concorrência internacional. Além disso, ele defendeu a valorização das empresas brasileiras que geram empregos e recolhem impostos.

“Quando você for comprar algum produto nessas lojas de confecções, veja quanto elas pagam de imposto e compare com produtos vindos de fora, que muitas vezes entram sem a mesma tributação. Precisamos discutir justiça tributária e proteção aos empregos gerados aqui”, afirmou Azury.

DLI reforça ação de conscientização, não promoção

Os organizadores reforçaram que o Dia Livre de Impostos não se trata de uma promoção comercial. Pelo contrário, o objetivo é demonstrar o impacto real da carga tributária no consumo.

“Isso não é uma promoção. É um protesto. As empresas pagam o imposto normalmente e retiram esse valor do preço apenas para mostrar ao consumidor quanto realmente se paga de tributos no Brasil”, explicou o presidente.

Além disso, o coordenador da CDL Jovem Manaus, Douglas Rui Aguiar, destacou que a campanha envolve empresas de diversos setores, como supermercados, restaurantes, lojas de roupas, materiais de construção e postos de combustíveis.

Ações ocorrem em vários pontos de Manaus

A programação começa nas primeiras horas da manhã com a tradicional venda de combustível sem carga tributária no Posto 3000, na avenida Djalma Batista. Em seguida, as ações seguem ao longo do dia em diferentes pontos da cidade.

Douglas reforçou ainda que os empresários continuam pagando os tributos normalmente e, portanto, assumem o custo da ação.

“Não é promoção. É um protesto civilizado para mostrar o quanto a carga tributária impacta diretamente no bolso do consumidor”, destacou.

Movimento defende retorno dos impostos à sociedade

Durante a coletiva, o coordenador estadual da FCDL Jovem, Matheus Demasi, afirmou que o Dia Livre de Impostos representa uma ação contínua de conscientização. Além disso, ele defendeu maior eficiência no retorno dos tributos à população.

Para ele, o debate envolve áreas essenciais como saúde, educação e segurança pública.

Empresas reforçam apoio à campanha

Representantes de empresas parceiras também participaram do lançamento e confirmaram adesão ao movimento.

O empresário Rodrigo Leme, do setor de alimentação, afirmou que os restaurantes enfrentam alta carga tributária. Segundo ele, o DLI ajuda o consumidor a entender o impacto dos impostos nos preços.

Já Elane Medeiros, diretora de RH dos Supermercados DB, destacou que a ação reforça a importância dos empresários na geração de empregos e no fortalecimento da economia.

Participação e divulgação da edição 2026

A CDL Jovem informou que mais de 25 empresas e marcas participarão da edição de 2026, envolvendo mais de 50 lojas.

Por fim, a entidade destacou que a lista completa de estabelecimentos, produtos e horários será divulgada nas redes sociais da CDL Jovem Manaus e no aplicativo oficial da CDL Manaus.

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