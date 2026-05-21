Seleção

Técnico segue tendência usada por campeões mundiais e clubes finalistas da Champions League.

Publicado em 21 de maio de 2026

Por Em Tempo*

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Rio de Janeiro (RJ) – O técnico Carlo Ancelotti convocou a Seleção Brasileira sem nenhum jogador que atuou prioritariamente como lateral-direito nesta temporada.

A decisão reforça uma tendência cada vez mais comum no futebol mundial: utilizar zagueiros adaptados nas laterais para aumentar a solidez defensiva e melhorar a saída de bola.

Estratégia já foi usada por campeões mundiais

A alternativa adotada por Ancelotti já apareceu em seleções campeãs mundiais e em grandes clubes da Europa.

Nos últimos anos, equipes vencedoras passaram a utilizar defensores com características mais físicas e defensivas pelos lados do campo. A estratégia prioriza equilíbrio tático, força na marcação e segurança em jogos decisivos.

Além disso, muitos treinadores utilizam laterais mais defensivos para liberar os pontas e meias ofensivos no ataque.

Finalistas da Champions seguem mesma tendência

Clubes finalistas da UEFA Champions League também adotaram o modelo com zagueiros ou defensores híbridos atuando pelas laterais.

A mudança acompanha a evolução tática do futebol europeu, que exige jogadores versáteis e com maior capacidade de recomposição defensiva.

Na prática, os laterais deixam de atuar apenas como apoio ofensivo e passam a integrar uma linha defensiva mais compacta durante a fase sem bola.

Seleção Brasileira busca equilíbrio defensivo

A escolha de Ancelotti indica uma tentativa de fortalecer o sistema defensivo da Seleção Brasileira, especialmente em jogos de alto nível internacional.

Sem laterais ofensivos de origem entre os convocados, a tendência é que jogadores com perfil mais defensivo assumam a função pelos lados do campo.

Entre os nomes observados para a posição está Wesley França, que atuou adaptado na ala esquerda da Roma durante a temporada europeia.

A proposta de Ancelotti busca dar mais consistência defensiva sem comprometer a qualidade da saída de bola e da construção ofensiva da equipe brasileira.

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