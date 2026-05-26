saúde mental

Cérebro humano não foi projetado para viver em estado permanente de alerta

Antigamente, trabalhar até a exaustão era chamado de “ser dedicado”. Hoje, ganhou nomes mais modernos: burnout, ansiedade funcional, fadiga adrenal “não oficialmente reconhecida mas perfeitamente percebida por quem vive no modo sobrevivência”, insônia, compulsão alimentar, irritabilidade, gastrite, queda de cabelo e vontade de fugir para criar cabras no interior.

E eis que finalmente a realidade bateu na porta das empresas com força de boleto vencido: a atualização da NR-01, norma regulamentadora que trata da gestão de riscos ocupacionais, passa a incluir oficialmente os riscos psicossociais no ambiente de trabalho. Traduzindo para o português claro: saúde mental deixou de ser “frescura de geração” e virou assunto obrigatório dentro das empresas.

Demorou? Bastante. Porque durante muitos anos normalizamos absurdos. Aplaudimos quem respondia mensagem às 23h. Achamos bonito o funcionário que nunca tirava férias. Romantizamos a pessoa “multitarefa”, que na prática era apenas alguém acumulando funções, gastrite e traumas em parcelas sem juros.

A verdade inconveniente é que o cérebro humano não foi projetado para viver em estado permanente de alerta. Nosso organismo até tolera picos de estresse. O problema é transformar isso em estilo de vida. Cortisol alto continuamente não é medalha de produtividade. É uma bomba-relógio bioquímica elegantemente vestida de roupa social.

E não, o problema não é apenas emocional. O corpo inteiro paga a conta. O intestino inflama. O sono piora. A imunidade cai. A fome emocional aparece. A memória falha. O cabelo protesta silenciosamente no ralo do banheiro. A libido entra em modo férias sem previsão de retorno. E aí vem a pergunta clássica:

Mas será que isso tudo é psicológico? Parabéns. Seu psicológico acabou de afetar hormônios, neurotransmissores, sistema imune, digestivo e cardiovascular ao mesmo tempo. O cérebro não trabalha isolado numa salinha VIP do organismo. Ele é praticamente o CEO do caos metabólico.

E é justamente nesse cenário que cresce o interesse por estratégias complementares para modular ansiedade, estresse e qualidade do sono. Sim, estamos falando dos fitoterápicos e nutracêuticos que invadiram consultórios, redes sociais e conversas de WhatsApp entre adultos cansados tentando sobreviver ao próprio calendário.

A famosa L-theanina, por exemplo, aminoácido presente no chá verde, ganhou notoriedade por ajudar na sensação de relaxamento sem causar sedação pesada. Uma espécie de “acalme-se sem virar um panda sonolento no expediente”.

A ashwagandha, queridinha da medicina ayurvédica, entrou com força nas prescrições por seu potencial adaptógeno, auxiliando o organismo na resposta ao estresse. O triptofano e o 5-HTP (hidroxitriptofano) chamam atenção por participarem da síntese de serotonina. Sim, aquela substância que muita gente acha que resolve apenas felicidade, quando na verdade também influencia sono, apetite, humor e ansiedade. O problema é que boa parte da população está tentando fabricar serotonina dormindo mal, comendo ultraprocessados e vivendo à base de café e trauma corporativo.

Temos ainda o hipérico, tradicionalmente utilizado em casos leves de humor deprimido, embora mereça atenção redobrada pelas interações medicamentosas importantes. Fitoterápico não é “matinho inocente”. Algumas plantas têm mais interação medicamentosa que colega fofoqueiro em firma pequena. E claro, não podemos esquecer do mulungu, clássico brasileiro frequentemente usado para auxiliar relaxamento e melhora do sono. Uma verdadeira tentativa da natureza de dizer: “por favor, desacelere antes que seu organismo peça arrego formalmente”.

Mas aqui vem a parte importante que muita gente ignora porque prefere conselho de TikTok com música acelerada ao fundo: suplemento nenhum resolve uma vida completamente desorganizada. Não existe cápsula capaz de compensar privação crônica de sono, relações tóxicas, alimentação caótica, excesso de álcool, sedentarismo e jornadas absurdas. O fitoterápico pode auxiliar. Modular. Apoiar. Mas ele não faz milagre enquanto o paciente continua tratando o próprio corpo como notebook corporativo superaquecido.

Além disso, nem tudo serve para todo mundo. Existem contraindicações, interações medicamentosas, doses corretas, horários ideais e associações mais eficazes dependendo do perfil do paciente. O que ajudou sua amiga pode não funcionar para você. E o que apareceu num vídeo de 15 segundos talvez tenha omitido “pequenos detalhes” como risco de interação com antidepressivos, anticoncepcionais ou anti-hipertensivos.

Por isso, agora que as empresas finalmente começam a discutir saúde mental de forma mais séria, talvez esteja na hora das pessoas fazerem o mesmo consigo próprias. E não apenas quando o corpo já entrou em pane. Cuidar da saúde mental não é luxo, frescura ou tendência de internet. É manutenção básica de um organismo que foi projetado para viver… e não apenas sobreviver apagando incêndios emocionais diariamente.

Então, se sua ansiedade já virou personagem fixo da rotina, se o sono anda pior que Wi-Fi de aeroporto e se seu cérebro parece ter 87 abas abertas simultaneamente, talvez seja o momento de procurar orientação profissional. De preferência com sua farmacêutica favorita. Afinal, entre um fitoterápico bem escolhido e um colapso nervoso silencioso, eu sinceramente prefiro a primeira opção.

Natasha Mayer é farmacêutica, formada pela Universidade Federal do Amazonas (UFAM), pós graduada em Cosmetologia pela Faculdade Oswaldo Cruz – SP, em Saúde Estética pela Biocursos e em Gestão de Empresas pela Fundação Dom Cabral, Mestre em Engenharia de Produção pela UFAM. E CEO da Pharmapele Manaus.



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