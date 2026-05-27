Rio de Janeiro (RJ) – A Confederação Brasileira de Futebol realizou nesta terça-feira (26), na sede da entidade, o sorteio que definiu os confrontos e os mandos de campo das oitavas de final da Copa do Brasil 2026.

A entidade ainda vai confirmar oficialmente as datas e horários das partidas, mas os jogos estão previstos no calendário da competição para acontecer após a Copa do Mundo.

Confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil 2026

Jogos de ida

  • Fluminense x Vasco da Gama
  • Internacional x Corinthians
  • Mirassol x Grêmio
  • Athletico-PR x Vitória
  • Atlético-MG x Juventude
  • Santos x Remo
  • Chapecoense x Cruzeiro
  • Palmeiras x Fortaleza

Jogos de volta

  • Vasco da Gama x Fluminense
  • Corinthians x Internacional
  • Grêmio x Mirassol
  • Vitória x Athletico-PR
  • Juventude x Atlético-MG
  • Remo x Santos
  • Cruzeiro x Chapecoense
  • Fortaleza x Palmeiras

Quartas de final terão novo sorteio

A CBF também informou que realizará um novo sorteio após o encerramento das oitavas de final.

O procedimento vai definir os confrontos das quartas de final e o chaveamento até a decisão da competição.

A final da Copa do Brasil 2026 será disputada em jogo único, em local ainda não divulgado.

Datas-base da Copa do Brasil 2026

Oitavas de final

  • Ida: 2 de agosto
  • Volta: 8 de agosto

Quartas de final

  • Ida: 26 de agosto
  • Volta: 2 de setembro

Semifinais

  • Ida: 1º de novembro
  • Volta: 13 de novembro

Final

  • 6 de dezembro, em jogo único

Premiações da Copa do Brasil 2026

A competição distribuirá premiações milionárias aos clubes classificados em cada fase:

  • Oitavas de final: R$ 3 milhões
  • Quartas de final: R$ 4 milhões
  • Semifinal: R$ 9 milhões
  • Vice-campeão: R$ 34 milhões
  • Campeão: R$ 78 milhões

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