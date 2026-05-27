Confederação

Sorteio realizado pela CBF confirmou confrontos, mandos de campo e datas-base das oitavas da competição

Rio de Janeiro (RJ) – A Confederação Brasileira de Futebol realizou nesta terça-feira (26), na sede da entidade, o sorteio que definiu os confrontos e os mandos de campo das oitavas de final da Copa do Brasil 2026.

A entidade ainda vai confirmar oficialmente as datas e horários das partidas, mas os jogos estão previstos no calendário da competição para acontecer após a Copa do Mundo.

Confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil 2026

Jogos de ida

Fluminense x Vasco da Gama

Internacional x Corinthians

Mirassol x Grêmio

Athletico-PR x Vitória

Atlético-MG x Juventude

Santos x Remo

Chapecoense x Cruzeiro

Palmeiras x Fortaleza

Jogos de volta

Vasco da Gama x Fluminense

Corinthians x Internacional

Grêmio x Mirassol

Vitória x Athletico-PR

Juventude x Atlético-MG

Remo x Santos

Cruzeiro x Chapecoense

Fortaleza x Palmeiras

Quartas de final terão novo sorteio

A CBF também informou que realizará um novo sorteio após o encerramento das oitavas de final.

O procedimento vai definir os confrontos das quartas de final e o chaveamento até a decisão da competição.

A final da Copa do Brasil 2026 será disputada em jogo único, em local ainda não divulgado.

Datas-base da Copa do Brasil 2026

Oitavas de final

Ida: 2 de agosto

Volta: 8 de agosto

Quartas de final

Ida: 26 de agosto

Volta: 2 de setembro

Semifinais

Ida: 1º de novembro

Volta: 13 de novembro

Final

6 de dezembro, em jogo único

Premiações da Copa do Brasil 2026

A competição distribuirá premiações milionárias aos clubes classificados em cada fase:

Oitavas de final: R$ 3 milhões

Quartas de final: R$ 4 milhões

Semifinal: R$ 9 milhões

Vice-campeão: R$ 34 milhões

Campeão: R$ 78 milhões

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