Rio de Janeiro (RJ) – A Confederação Brasileira de Futebol realizou nesta terça-feira (26), na sede da entidade, o sorteio que definiu os confrontos e os mandos de campo das oitavas de final da Copa do Brasil 2026.
A entidade ainda vai confirmar oficialmente as datas e horários das partidas, mas os jogos estão previstos no calendário da competição para acontecer após a Copa do Mundo.
Confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil 2026
Jogos de ida
- Fluminense x Vasco da Gama
- Internacional x Corinthians
- Mirassol x Grêmio
- Athletico-PR x Vitória
- Atlético-MG x Juventude
- Santos x Remo
- Chapecoense x Cruzeiro
- Palmeiras x Fortaleza
Jogos de volta
- Vasco da Gama x Fluminense
- Corinthians x Internacional
- Grêmio x Mirassol
- Vitória x Athletico-PR
- Juventude x Atlético-MG
- Remo x Santos
- Cruzeiro x Chapecoense
- Fortaleza x Palmeiras
Quartas de final terão novo sorteio
A CBF também informou que realizará um novo sorteio após o encerramento das oitavas de final.
O procedimento vai definir os confrontos das quartas de final e o chaveamento até a decisão da competição.
A final da Copa do Brasil 2026 será disputada em jogo único, em local ainda não divulgado.
Datas-base da Copa do Brasil 2026
Oitavas de final
- Ida: 2 de agosto
- Volta: 8 de agosto
Quartas de final
- Ida: 26 de agosto
- Volta: 2 de setembro
Semifinais
- Ida: 1º de novembro
- Volta: 13 de novembro
Final
- 6 de dezembro, em jogo único
Premiações da Copa do Brasil 2026
A competição distribuirá premiações milionárias aos clubes classificados em cada fase:
- Oitavas de final: R$ 3 milhões
- Quartas de final: R$ 4 milhões
- Semifinal: R$ 9 milhões
- Vice-campeão: R$ 34 milhões
- Campeão: R$ 78 milhões
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