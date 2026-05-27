Clima de Copa

Festa acontece dia 3 de junho, véspera de feriado, no Mercado de Origem da Amazônia

Manaus entra no clima de Copa do Mundo no próximo dia 3 de junho, véspera de feriado, com a chegada de Mochakk ao Mercado de Origem da Amazônia, no Centro da capital amazonense.

A festa eletrônica “Made in Brasil” promete reunir música, brasilidade e diferentes vertentes da cena eletrônica em uma noite marcada por House, Groove e experiências imersivas.

Além de Mochakk, o line-up contará com apresentações de Meca B2B Fancy Inc, Nocapz, Solarce Brothers, Bess Maze, Looa, Tixa e Madame C.

Evento aposta na brasilidade da música eletrônica

Segundo os organizadores, a proposta da festa é unir ritmos eletrônicos à identidade cultural brasileira.

“Nossa ideia foi unir a brasilidade, com o Mochakk, que é um artista que levanta a bandeira do Brasil pelo mundo em um ano simbólico de Copa e é uma forma de unir dois universos e valorizar o que temos de melhor. A cena eletrônica hoje em dia está em evidência, estamos mais fortes do que nunca”, enfatiza Bess Maze, produtor e residente da Aurora, uma das produtoras que traz Mochakk à capital.

Quem é Mochakk

Pedro Luiz Nunes Maia, conhecido artisticamente como Mochakk, nasceu em Sorocaba, no interior de São Paulo, e se consolidou como um dos principais nomes da música eletrônica mundial.

O artista ganhou projeção internacional em 2022 após viralizar nas redes sociais com seus passos de dança durante as apresentações. Desde então, passou por grandes festivais internacionais, como Tomorrowland, Primavera Sound, Coachella e Sónar.

Atualmente, o DJ também comanda sua própria label party, chamada Mochakk Calling.

Festa terá megaestrutura em Manaus

A organização prepara uma megaestrutura para receber o público no Mercado de Origem da Amazônia. O espaço contará com bares, banheiros, iluminação especial, sistema de som e áreas exclusivas, como FrontStage, Backstage Full Open Bar e camarotes.

Além disso, Aurora Amazônia, Pump Entertainment, Tixa Entertainment e DJ Evandro Júnior assinam a realização da festa “Made in Brasil”.

Ingressos

Os ingressos estão disponíveis pela plataforma Ingresso Fly, além da venda via Pix pelo número (92) 98489-8599.

O público também pode adquirir entradas nos pontos físicos das lojas Nação Rubro Negra, localizadas nos shoppings Manauara, Amazonas e Sumaúma.

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