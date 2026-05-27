Sambódromo

Evento no Sambódromo terá shows de Sorriso Maroto, Turma do Pagode, Uendel Pinheiro e Mikael

A expectativa para o Samba Manaus 2026 cresce entre os fãs de samba e pagode. O festival vai revelar as atrações da próxima edição neste sábado (30), durante um evento especial no Sambódromo de Manaus.

Além do anúncio do line-up oficial, o público acompanhará shows completos de Sorriso Maroto, Turma do Pagode, Uendel Pinheiro e Mikael. A organização promete uma noite marcada por surpresas e pela celebração de uma das maiores festas do gênero na capital amazonense.

Últimos ingressos seguem disponíveis

Os ingressos para o evento continuam à venda. O público pode comprar as entradas nos pontos físicos da Oba Ingressos, localizados nos shoppings Millennium e Manauara. Além disso, os clientes podem parcelar o valor em até três vezes sem juros.

Quem preferir também pode adquirir os ingressos de forma online pela Bilheteria Digital. Segundo a organização, este é o último lote disponível para os setores pista e front.

Evento antecipa clima da última edição do festival

A Fábrica de Eventos organiza o lançamento do Samba Manaus 2026 e já movimenta o público para a próxima edição do festival. Ao longo dos anos, o evento se consolidou como um dos principais festivais de samba e pagode de Manaus.

Agora, a expectativa gira em torno das atrações que irão compor o line-up oficial. Além disso, o público aguarda as novidades preparadas para aquela que será a última edição do Samba Manaus.

Serviço

Evento: Lançamento do Samba Manaus 2026

Data: Sábado (30)

Local: Sambódromo de Manaus

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