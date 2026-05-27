Jovens Deputados

Programa da Assembleia Legislativa do Amazonas terá maioria feminina entre os jovens deputados eleitos.

A Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), por meio da Escola do Legislativo Senador José Lindoso, definiu nesta quarta-feira (27/5) os 24 estudantes da rede pública de ensino que atuarão como jovens deputados na edição 2026 do Programa Parlamento Jovem (PPJ).

Neste ano, o programa terá maioria feminina. Das 24 vagas, 20 foram ocupadas por meninas. A última estudante selecionada foi Ruama Gurgel, aluna do 3º ano do Ensino Médio da Escola Estadual Maria da Luz Calderaro, no bairro Redenção, zona Centro-Oeste de Manaus.

Programa Parlamento Jovem acontecerá em junho de 2026

O Programa Parlamento Jovem é realizado em parceria entre a Aleam e a Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar (Seduc).

As atividades da edição 2026 acontecerão entre os dias 8 e 19 de junho. A cerimônia de posse dos jovens parlamentares está marcada para o dia 11 de junho, no Plenário Ruy Araújo, sede do Poder Legislativo Estadual.

Maioria feminina marca edição histórica

A diretora da Escola do Legislativo Senador José Lindoso, Marilene Andrade Maciel, destacou a importância da representatividade feminina nesta edição.

“Poder vivenciar o Parlamento Jovem com maioria feminina é algo inédito e muito significativo para a Escola do Legislativo”, afirmou.

Segundo ela, o objetivo é fortalecer a participação das mulheres nas decisões políticas e incentivar o interesse dos jovens pela cidadania e democracia.

Programa aproxima estudantes da política

Marilene Andrade também ressaltou que o Parlamento Jovem oferece aos alunos da rede pública uma experiência prática sobre o funcionamento do Poder Legislativo.

Os estudantes participam de aulas e oficinas com procuradores, oradores, cerimonialistas e técnicos da Aleam. Durante o programa, os jovens aprendem sobre elaboração de leis, funcionamento das comissões e processos legislativos.

Desde a criação do projeto, 744 alunos já foram diplomados como deputados jovens no Amazonas.

Educação política fortalece cidadania

A coordenadora do Programa de Educação Cidadã da Aleam, Cassandra Serejo, afirmou que o interesse dos estudantes demonstra a importância da formação política entre os jovens.

“A política faz parte do cotidiano em áreas como saúde, educação e segurança pública”, destacou.

Ela também ressaltou o protagonismo feminino nesta edição histórica do Parlamento Jovem.

Estudante destaca importância do projeto

A estudante Ruama Gurgel, de 17 anos, afirmou que o programa ajuda os jovens a desenvolverem senso crítico e consciência cidadã.

“Quando chegarmos à vida adulta, teremos uma visão mais crítica e um posicionamento mais firme para sermos bons cidadãos”, declarou.

Ruama cursa o 3º ano do Ensino Médio e pretende seguir carreira na Medicina.

Programa incentiva participação democrática

Criado pela Resolução Legislativa nº 375/2008, o Programa Parlamento Jovem tem como objetivo estimular a consciência política e a participação democrática entre estudantes do Ensino Médio.

Os participantes são escolhidos por meio de processo seletivo e eleição direta em suas escolas, após participarem de palestras e oficinas sobre ética, cidadania e o papel dos três poderes.

Confira os estudantes eleitos para o Parlamento Jovem 2026

Klara Eliza da Silva Borges – Eeti Dra. Zilda Arns Neumann

Karla Carolina de Aguiar Costa – Eeti Dra. Zilda Arns Neumann

Rachel da Silva Ramos – EE Áurea Pinheiro Braga CMPM IV

Milena Maia da Silva – EE Áurea Pinheiro Braga CMPM IV

Jessica Lavine Gonzaga Cavalcante – EE Roderick Castelo Branco

Pedro Henrique Martins de Almeida – EE Benjamin Magalhães Brandão

André Thiago da Silva Lima – EE Prof. Sebastião Augusto Loureiro Filho

Ana Clarice Campos Cantel – EE João Bosco Pantoja Evangelista

Julia Jordão Alves Ortiz – Ceti Áurea Pinheiro Braga

Lorena Karoline da Silva Carvalho – EE Prof.ª Eunice Serrano Telles de Souza

Isabelly de Jesus B. da Costa – EE Prof.ª Ruth Prestes Gonçalves

Maria Eduarda Frota Afonso – EE Solon de Lucena

Flávia Letícia Rodrigues da Silva – EE Rofran Belchior da Silva

Mirella Medeiros Alves da Silva – EE Alice Salerno

Nicole Neris da Silva – EE Deputado Josué Cláudio de Souza

Daniele da Mota França – EE Ruy Araújo

Ana Emanuele Gama de Andrade Ferreira – Centro Educacional Sesc José Roberto Tadros

Rian França da Silva – EE Diana Pinheiro

José Sabino Pereira de Sousa – EE Sebastiana Braga

João Pedro Masullo Azevedo – EE Brigadeiro João Camarão Telles Ribeiro

Ycaro Gabriel do Lago da Silva – EE Jacimar da Silva Gama

Saulo Gabriel Navarro De’Carli – EE Senador João Bosco Ramos de Lima

Jéssica Loris Lous – EE Farias de Brito

Ruama Gurgel – EE Maria da Luz Calderaro

(*) Com informações da assessoria

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