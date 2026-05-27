Cuidado

Iniciativa oferta atendimento psicológico, assistência social, fisioterapia e aulas de dança

Nesta quarta-feira (27/05), o segundo vice-presidente do União Brasil Amazonas e pré-candidato a deputado estadual Marcellus Campêlo, esteve, a convite, na sede da Associação Desportiva Cultural Recreativa e Social (Adecres) – Projeto Giva, no bairro da Paz, zona centro-oeste de Manaus. O objetivo da visita foi conhecer o projeto, que atende mulheres com mais de 60 e em situação de vulnerabilidade, abrangendo apoio psicológico, social, fisioterapia e aulas de dança.

Campêlo destacou a importância da iniciativa. “A convivência social é fundamental para as pessoas apoiarem umas às outras e essa estrutura cumpre o papel de promover essa interação e oferecer serviços que contribuem para a saúde mental e do corpo. Quero parabenizar aos coordenadores do projeto pelo trabalho que vêm desenvolvendo”, afirmou.

Avanço das políticas sociais

O pré-candidato defendeu o avanço das políticas sociais para atender a população que mais precisa. Ele ressaltou projetos executados pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedurb) e Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), órgãos que esteve à frente até março deste ano, quando se desincompatibilizou para colocar o nome à disposição do partido.

Citou como exemplo o Programa Social e Ambiental de Manaus e Interior (Prosamin+), que já reassentou mais de 3 mil famílias de áreas de risco, que hoje estão em moradias seguras. E o Amazonas Meu Lar, programa habitacional que já beneficiou mais de 31 mil famílias de baixa renda com soluções de moradia e regularização fundiária.

A coordenadora do Projeto Giva, Ana Marly Lima, contou que as atividades desenvolvidas atendem cerca de 120 mulheres idosas, moradoras do bairro da Paz. “Nós começamos nosso trabalho atendendo crianças e jovens com atividades esportivas. Porém, ao conhecer as famílias deles, vimos que a maioria tinha idosas como chefes de famílias e que precisavam de apoio, então, decidimos criar a associação e realizar esses atendimentos para a Terceira Idade”, relatou.

(*) Com informações da assessoria

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