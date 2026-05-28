Violência Extrema

Daiana teria confessado que mantinha uma espécie de produtora de conteúdos de sadismo

A Polícia Civil de São Paulo prendeu, nesta quinta-feira (28), uma empresária suspeita de torturar e matar animais para produzir vídeos de violência extrema na internet.

Segundo a investigação, Daiana Schuinsekel de Almeida gravava as agressões enquanto esmagava os animais com os pés e as mãos. Depois, ela vendia os conteúdos em plataformas semelhantes ao Discord para compradores da Europa.

Os investigadores chegaram até a suspeita após analisarem imagens dos vídeos. Durante a apuração, a polícia identificou tatuagens e marcas nas pernas da mulher.

Em depoimento, Daiana teria confessado que mantinha uma espécie de produtora de conteúdos de sadismo. Além disso, ela admitiu que cobrava entre 20 e 50 euros pelos vídeos, conforme o tipo de conteúdo solicitado.

A polícia prendeu a empresária pelos crimes de maus-tratos a animais, zoosadismo e comercialização de conteúdo de violência extrema.

Agora, a Polícia Civil investiga a participação de outras pessoas e a possível existência de uma rede internacional de compradores.

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