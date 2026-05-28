Zoosadismo

Investigação começou após ONG da Bulgária denunciar conteúdos de violência extrema comercializados pela internet.

A Polícia Civil de São Paulo descobriu um esquema de venda internacional de vídeos de tortura contra animais após prender uma empresária suspeita de matar gatos, coelhos e pintinhos para produzir conteúdos de violência extrema destinados a compradores da Europa.

A prisão aconteceu nesta quinta-feira (28), na região central de São Paulo.

Segundo as investigações, Daiana Schuinsekel de Almeida gravava as agressões enquanto esmagava os animais com os pés e as mãos. Depois, ela vendia os vídeos em plataformas semelhantes ao Discord.

De acordo com a polícia, a empresária cobrava entre 20 e 50 euros pelos conteúdos, conforme o tipo de violência solicitado pelos compradores.

Além disso, os investigadores afirmam que a suspeita mantinha uma espécie de produtora voltada para conteúdos de sadismo e zoosadismo.

ONG internacional denunciou os vídeos

A investigação começou após uma ONG da Bulgária denunciar os crimes à Polícia Federal brasileira.

Segundo os investigadores, a entidade teve acesso aos vídeos de violência e encaminhou o material às autoridades brasileiras.

Depois disso, a Polícia Civil de São Paulo assumiu o caso por meio da Delegacia de Crimes contra os Animais, vinculada ao Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania (DPPC).

Tatuagem ajudou polícia a identificar empresária

Durante a investigação, os policiais identificaram Daiana após analisarem tatuagens e marcas nas pernas da mulher registradas nos vídeos.

Ainda conforme a polícia, a empresária utilizava gatos, coelhos e pintinhos nas gravações de violência extrema.

Os investigadores também apuram há quanto tempo os crimes aconteciam e quantos vídeos ela teria comercializado.

Sapatos usados nos vídeos foram apreendidos

A polícia apreendeu na casa da suspeita os sapatos usados durante os vídeos de tortura. Os itens agora fazem parte das provas reunidas pela investigação.

Além disso, os investigadores apuram a possível participação de outras pessoas e a existência de uma rede internacional de compradores.

Daiana responderá pelos crimes de maus-tratos a animais, zoosadismo e comercialização de conteúdo de violência extrema.

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