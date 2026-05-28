Copa da Inclusão

Unidade TEA Vieiralves realiza programação terapêutica inspirada na Copa do Mundo em Manaus.

O clima da Copa do Mundo também será utilizado como ferramenta de desenvolvimento infantil em Manaus. Entre os dias 25 e 29/05, a Hapvida promove a “Copa da Inclusão 2026”, na Unidade TEA Vieiralves. A iniciativa reúne atividades terapêuticas voltadas para crianças neurodivergentes, com elementos do futebol para estimular habilidades importantes no cotidiano.

A proposta foi construída a partir de estratégias clínicas e sensoriais adaptadas às necessidades das crianças atendidas pela unidade. Durante a programação, serão trabalhados aspectos como comunicação, interação social, coordenação motora, organização emocional e autonomia. As atividades acontecem em ambiente preparados, com previsibilidade de rotina e acompanhamento profissional multidisciplinar.

A ação contará com participação de equipes de fonoaudiologia, terapia ocupacional, fisioterapia, psicomotricidade, psicopedagogia, nutrição e psicologia. Cada atividade foi planejada de forma integrada entre os profissionais da unidade. O objetivo é transformar o interesse das crianças pelo universo da Copa em experiências terapêuticas funcionais e acessíveis.

Além das atividades clínicas, o projeto também busca auxiliar as crianças na adaptação às mudanças de rotina provocadas pelo período da Copa do Mundo. Alterações nos horários, aumento de estímulos e mudanças no ambiente social costumam impactar diretamente crianças neurodivergentes. Por isso, a programação trabalha estratégias ligadas à previsibilidade e segurança emocional.

Lizandra Cortez, coordenadora da unidade TEA Vieiralves, da Hapvida, a proposta da “Copa da Inclusão 2026” vai além de uma programação temática. O projeto foi desenvolvido com foco terapêutico e acompanhamento multidisciplinar. A iniciativa também visa o acolhimento das famílias durante o processo de desenvolvimento infantil.

“A Copa da Inclusão foi pensada para que cada criança participe das atividades dentro do seu tempo e das suas necessidades. Trabalhamos com estratégias terapêuticas estruturadas, respeitando limites sensoriais e estimulando habilidades importantes para o dia a dia. A participação da família também faz diferença nesse processo”, destaca Lizandra.

Os responsáveis também serão incentivados a participar das atividades ao longo da semana. O envolvimento familiar fortalece os vínculos e amplia os resultados trabalhados durante as terapias. A programação acontece exclusivamente para pacientes acompanhados pela Unidade TEA Vieiralves.

Sobre a Hapvida

Com mais de 80 anos de experiência, a Hapvida é hoje a maior empresa de saúde integrada da América Latina. A companhia, que possui mais de 77 mil colaboradores, atende quase 16 milhões de beneficiários de saúde e odontologia espalhados pelas cinco regiões do Brasil.

Todo o aparato foi construído a partir de uma visão voltada ao cuidado de ponta a ponta, a partir de 85 hospitais, 74 prontos atendimentos, 364 clínicas médicas e 309 centros de diagnóstico por imagem e coleta laboratorial, além de unidades especificamente voltadas ao cuidado preventivo e crônico. Dessa combinação de negócios, apoiada em qualidade médica e inovação, resulta uma empresa com os melhores recursos humanos e tecnológicos para os seus clientes.

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