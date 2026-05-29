Corrupção passiva

Estudante tinha acesso a processo sigiloso de violência doméstica e chegou a orientar acusado sobre como conseguir absolvição.

Um estagiário de pós-graduação em Direito do Ministério Público do Paraná (MP-PR) perdeu o cargo após oferecer serviços de advocacia a um empresário acusado de violência doméstica em troca de mensalidades gratuitas em uma academia.

Segundo o MP-PR, o rapaz atuava na Promotoria de Justiça de Pitanga, na região central do Paraná, e tinha acesso a documentos sigilosos do caso. Em mensagens enviadas ao investigado, ele afirmou que a mãe, que é advogada, poderia assumir a defesa do processo em troca dos treinos dele e de outra pessoa.

“Esse mês meu carro estragou e estou bem apertado nas contas”, escreveu o então estagiário ao fazer a proposta.

Conversas revelaram orientação ao acusado

Nas mensagens, o rapaz também orientou o empresário a contratar um advogado particular. Além disso, afirmou que a vítima não teria provas suficientes para sustentar as acusações.

“Se você provar que ela está descumprindo as medidas é absolvição na certa”, escreveu em uma das conversas.

O caso veio à tona após a vítima ficar com o celular do ex-marido depois da separação. Ao acessar o aparelho, ela encontrou as mensagens trocadas com o estagiário.

De acordo com o Ministério Público, o jovem tentou captar cliente para o escritório da mãe. Além disso, deu a entender que sua atuação na promotoria poderia favorecer o investigado durante o andamento do processo.

Demissão e denúncia criminal

O estagiário trabalhava no MP-PR desde janeiro deste ano. No entanto, a instituição o desligou no mesmo dia em que tomou conhecimento do caso, em 5 de março de 2026.

Na quarta-feira (27), o Ministério Público apresentou denúncia pelos crimes de corrupção passiva, fraude processual e violação de sigilo funcional. Segundo o órgão, ele também tentou apagar as mensagens trocadas com o acusado.

Além disso, o MP informou que não ofereceu acordo de não persecução penal. A instituição justificou a decisão pela gravidade dos fatos e pelo comprometimento da confiança dentro da Promotoria de Justiça.

O nome do ex-estagiário não foi divulgado porque o processo tramita sob sigilo judicial.

Mensagem enviada ao acusado

Na conversa, o estagiário ofereceu os serviços da mãe, que atua como advogada, e sugeriu uma troca por mensalidades da academia.

“Boa tarde, mestre, tudo bem? (…) Conversei com ela e ela aceitou acompanhar seu processo, e a forma de pagamento seriam as nossas mensalidades do treino (…)”.

Ele também avaliou o caso e orientou o acusado sobre a estratégia de defesa.

“Pelo que vi nos autos não tem provas nenhuma do que ela alega, e se você provar que ela está descumprindo as medidas é absolvição na certa”, afirmou.

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