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Menopausa não é doença, nem fim da feminilidade; é uma etapa do desenvolvimento feminino

A transição menopausa ainda é uma fase da vida feminina atravessada por silêncio. Muitas mulheres chegam a esse período tentando compreender mudanças no sono, no humor, na disposição, na memória, no corpo e na forma como se reconhecem diante do espelho. A menopausa não é doença, nem fim da feminilidade; é uma etapa do desenvolvimento feminino. Ainda assim, pode exigir reorganização emocional. Revisão publicada na The Lancet aponta que essa transição não aumenta, de forma universal, o risco para todos os transtornos mentais, mas pode representar maior vulnerabilidade para sintomas depressivos, especialmente quando há histórico prévio de sofrimento emocional, sintomas vasomotores intensos, alterações do sono e fatores psicossociais associados (Brown et al., 2024).

Esse cuidado evita dois extremos: minimizar o sofrimento das mulheres ou explicar tudo apenas pelos hormônios. A saúde mental nessa fase precisa ser compreendida por uma perspectiva biopsicossocial: o corpo muda, mas a vida também muda. Muitas mulheres atravessam esse período entre filhos adolescentes ou adultos, envelhecimento dos pais, pressões profissionais, perdas afetivas, mudanças conjugais e novas formas de se reconhecer socialmente. Além dos sintomas físicos, a imagem corporal merece atenção. Estudo recente aponta que mulheres na peri e pós-menopausa podem apresentar menor autoestima, sintomas depressivos e prejuízos na qualidade de vida, especialmente quando as mudanças corporais são vividas sob pressão estética e cultural (Cybulska et al., 2025). Muitas vezes, não se trata apenas de ganho de peso, ondas de calor ou queda de energia, mas de olhar para si e estranhar a própria imagem.

A sociedade ainda associa o valor feminino à juventude, à beleza, à produtividade e à capacidade de cuidar de todos. Por isso, as mudanças do corpo podem ser vividas não apenas como alterações físicas, mas também como abalos na identidade construída ao longo da vida. Esse sofrimento não nasce apenas da menopausa, mas da forma como o envelhecimento feminino ainda é interpretado socialmente, muitas vezes como perda ou inadequação. A Psicologia contribui ao ampliar esse olhar: a meia-idade também pode ser uma travessia de reconstrução, na qual a mulher elabora lutos, revisa escolhas, cuida do corpo com menos cobrança, busca tratamento quando necessário e constrói uma relação mais compassiva consigo mesma.

Também é preciso falar de informação segura. A maior circulação de conteúdos sobre peri menopausa e menopausa nas redes sociais ajudou muitas mulheres a nomearem sintomas antes silenciados, mas também ampliou o risco de informações imprecisas, promessas fáceis e generalizações. Nem toda mudança emocional nessa fase tem a mesma causa, nem toda mulher precisará do mesmo tipo de cuidado. Por isso, quando alterações de humor, insônia, ansiedade, irritabilidade, tristeza persistente, baixa autoestima ou sensação de perda de identidade começam a comprometer a vida cotidiana, é fundamental buscar avaliação individualizada e orientação qualificada. Esses sinais não devem ser tratados como “coisa da idade”, mas como demandas legítimas de cuidado, que podem envolver acompanhamento médico, psicoterapia, mudanças na rotina, fortalecimento de vínculos, atividade física, manejo do sono e reorganização emocional.

A menopausa não encerra a história de uma mulher. Pode, ao contrário, abrir uma etapa de maior consciência sobre seus limites, desejos e necessidades. Quando o corpo muda, a mulher não precisa desaparecer. Ela pode se reencontrar de outro modo, com mais verdade, menos cobrança e mais cuidado consigo mesma.

Ana Claudia Pinto Oliveira é neuropsicóloga, diretora clínica do Instituto Desenvolver, com mestrado em Educação pela Universidade dos Pueblos de Europa; e pesquisadora do Laboratório de Avaliação Psicológica da Universidade Federal do Amazonas (UFAM).



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