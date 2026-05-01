O meia Giorgian de Arrascaeta, do Clube de Regatas do Flamengo, recebeu alta hospitalar na manhã desta sexta-feira (1º), após passar por cirurgia para corrigir uma fratura na clavícula direita.
Agora, o jogador inicia o processo de recuperação e já tem data para se reapresentar no centro de treinamento do clube, onde dará sequência ao tratamento.
Arrascaeta fará recuperação em casa antes de voltar ao CT
Inicialmente, Arrascaeta seguirá a recuperação em casa. No entanto, a partir da próxima segunda-feira (4), o camisa 10 retorna ao Ninho do Urubu para utilizar a estrutura do clube e receber acompanhamento do departamento médico.
Após a cirurgia, o jogador agradeceu o apoio recebido e publicou uma mensagem nas redes sociais.
“Coisas que fazem a diferença. Muito obrigado a todos pelas mensagens de carinho. ‘Quem aprende a se levantar nunca teme a queda”, disse Arrascaeta, após sucesso de cirurgia na clavícula.
Flamengo ainda não define prazo para retorno
O Flamengo informou que ainda não estabeleceu uma data exata para o retorno do meia aos gramados.
Segundo o clube, o prazo de recuperação depende da resposta do atleta ao tratamento e ao processo de reabilitação.
Em casos semelhantes, o período costuma variar em torno de um mês. Um exemplo recente envolve o meia Montoro, do Botafogo de Futebol e Regatas, que sofreu lesão semelhante e retornou aos gramados após 41 dias.
Cirurgia foi decidida ainda na Argentina
Os médicos Márcio Schiefer e Bruno Tebaldi realizaram o procedimento cirúrgico, com participação de Fernando Sassaki, chefe do departamento médico do Flamengo.
A comissão médica tomou a decisão pela cirurgia ainda na Argentina, poucas horas após o fim da partida.
Lesão aconteceu em jogo contra o Estudiantes
Arrascaeta sofreu a lesão no primeiro tempo da partida contra o Estudiantes de La Plata, durante uma disputa de bola com o zagueiro Piovi.
Após o choque, o uruguaio caiu no gramado com fortes dores no ombro e recebeu atendimento médico imediato.
Sem condições de continuar na partida, o técnico substituiu o meia por Carrascal.
Peça importante no esquema do Flamengo, Arrascaeta agora segue em recuperação sob acompanhamento do departamento médico. Enquanto isso, o clube monitora a evolução clínica do atleta para definir um cronograma mais preciso de retorno.
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