Cirurgia

Meia do Flamengo passou por cirurgia na clavícula e volta ao CT na próxima semana para seguir tratamento

O meia Giorgian de Arrascaeta, do Clube de Regatas do Flamengo, recebeu alta hospitalar na manhã desta sexta-feira (1º), após passar por cirurgia para corrigir uma fratura na clavícula direita.

Agora, o jogador inicia o processo de recuperação e já tem data para se reapresentar no centro de treinamento do clube, onde dará sequência ao tratamento.

Arrascaeta fará recuperação em casa antes de voltar ao CT

Inicialmente, Arrascaeta seguirá a recuperação em casa. No entanto, a partir da próxima segunda-feira (4), o camisa 10 retorna ao Ninho do Urubu para utilizar a estrutura do clube e receber acompanhamento do departamento médico.

Após a cirurgia, o jogador agradeceu o apoio recebido e publicou uma mensagem nas redes sociais.

“Coisas que fazem a diferença. Muito obrigado a todos pelas mensagens de carinho. ‘Quem aprende a se levantar nunca teme a queda”, disse Arrascaeta, após sucesso de cirurgia na clavícula.

Flamengo ainda não define prazo para retorno

O Flamengo informou que ainda não estabeleceu uma data exata para o retorno do meia aos gramados.

Segundo o clube, o prazo de recuperação depende da resposta do atleta ao tratamento e ao processo de reabilitação.

Em casos semelhantes, o período costuma variar em torno de um mês. Um exemplo recente envolve o meia Montoro, do Botafogo de Futebol e Regatas, que sofreu lesão semelhante e retornou aos gramados após 41 dias.

Cirurgia foi decidida ainda na Argentina

Os médicos Márcio Schiefer e Bruno Tebaldi realizaram o procedimento cirúrgico, com participação de Fernando Sassaki, chefe do departamento médico do Flamengo.

A comissão médica tomou a decisão pela cirurgia ainda na Argentina, poucas horas após o fim da partida.

Lesão aconteceu em jogo contra o Estudiantes

Arrascaeta sofreu a lesão no primeiro tempo da partida contra o Estudiantes de La Plata, durante uma disputa de bola com o zagueiro Piovi.

Após o choque, o uruguaio caiu no gramado com fortes dores no ombro e recebeu atendimento médico imediato.

Sem condições de continuar na partida, o técnico substituiu o meia por Carrascal.

Peça importante no esquema do Flamengo, Arrascaeta agora segue em recuperação sob acompanhamento do departamento médico. Enquanto isso, o clube monitora a evolução clínica do atleta para definir um cronograma mais preciso de retorno.

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