MANUTENÇÃO CONCLUÍDA

Após força-tarefa com mais de 150 colaboradores, sistema voltou a operar e a distribuição de água começou a ser retomada em Manaus.

Quando a água volta em Manaus? A Águas de Manaus iniciou, na noite desta quarta-feira (5), a retomada do abastecimento após concluir a manutenção programada no Complexo de Produção de Água Ponta do Ismael (PDI), no bairro Compensa. A previsão da concessionária é normalizar todo o sistema em até 48 horas, ou seja, até sexta-feira (7).

Logo após o fim dos serviços, a empresa religou as duas Estações de Tratamento de Água (ETAs) da unidade e deu início à recuperação da pressão da rede. Assim, a água começou a chegar primeiro às regiões centrais e aos bairros mais próximos ao complexo. Em seguida, o abastecimento avançará para as áreas mais distantes e elevadas da capital.

Durante as 12 horas de manutenção, mais de 150 colaboradores realizaram uma força-tarefa com mais de 30 intervenções preventivas em diferentes pontos da cidade. Entre os serviços executados, estão:

substituição de válvulas e registros;

inspeções eletromecânicas;

ajustes em equipamentos operacionais;

ações preventivas para reforçar a segurança do sistema durante o Verão Amazônico, período de maior consumo de água.

Além disso, o Centro de Operações Integradas (COI) monitora a recuperação do abastecimento em tempo real. Enquanto isso, equipes seguem mobilizadas para atender ocorrências e direcionar carros-pipa em situações emergenciais.

Para quem procura saber quando a água volta em Manaus, a concessionária informa que a recuperação ocorre de forma gradual. Por isso, a Águas de Manaus orienta os moradores a utilizarem a água armazenada de forma consciente até a completa normalização do serviço em seus bairros.

Em caso de emergência, os consumidores podem entrar em contato com a concessionária pelo telefone e WhatsApp 0800 092 0195 ou pelo perfil oficial da empresa no Instagram.

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