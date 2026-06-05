SEGURANÇA INTERNACIONAL

Governo americano oficializou a classificação das duas maiores facções do Brasil como organizações terroristas estrangeiras e ampliou sanções financeiras e restrições contra os grupos.

Washington (EUA) – O governo dos Estados Unidos oficializou nesta sexta-feira (5) a classificação do PCC (Primeiro Comando da Capital) e do Comando Vermelho (CV) como organizações terroristas estrangeiras. A medida foi publicada no Federal Register, o diário oficial do governo americano. Com isso, o país amplia as sanções contra as duas maiores facções criminosas do Brasil.

A decisão foi assinada pelo secretário de Estado, Marco Rubio, que afirmou haver base legal e factual suficiente para enquadrar os grupos na legislação americana de combate ao terrorismo.

Publicação amplia sanções contra PCC e Comando Vermelho

Além da nova classificação, o governo dos EUA formalizou a inclusão das facções na lista de Terroristas Globais Especialmente Designados (SDGT, na sigla em inglês).

Segundo o documento, o PCC e o Comando Vermelho representam risco à segurança nacional, à política externa e à economia dos Estados Unidos. Além disso, a publicação afirma que os grupos cometeram, tentaram cometer ou participaram de treinamentos relacionados a atos classificados como terrorismo pela legislação americana.

O que muda com a classificação das facções

Com a nova designação, as autoridades americanas poderão ampliar o combate financeiro às facções.

Entre as principais medidas estão:

Congelamento de bens e ativos ligados aos grupos nos Estados Unidos;

Proibição de transações financeiras com integrantes ou organizações relacionadas;

Obrigação de bancos e instituições financeiras comunicarem movimentações suspeitas;

Restrição de entrada de integrantes das facções em território americano;

Possibilidade de deportação de membros identificados nos EUA;

Criminalização do apoio material às organizações.

Assim, as autoridades americanas pretendem reduzir o fluxo de recursos utilizado pelas facções criminosas.

Diferença entre as duas classificações

A classificação como Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT) entrou em vigor em maio e tem como base um decreto assinado após os ataques de 11 de setembro de 2001.

Já a designação como Organização Terrorista Estrangeira (FTO) segue regras previstas na Lei de Imigração e Nacionalidade dos Estados Unidos. Nesse caso, o governo precisa notificar previamente o Congresso americano antes da entrada em vigor da medida.

Dessa forma, as duas classificações atuam de maneira complementar e ampliam o alcance das sanções financeiras e jurídicas contra os grupos.

Decisão não altera legislação brasileira

Porém, a medida adotada pelos Estados Unidos não produz efeitos automáticos no Brasil.

Especialistas explicam que classificações unilaterais feitas por outros países não modificam o ordenamento jurídico brasileiro. Para que uma medida semelhante tivesse validade no país, seria necessária a aprovação de legislação específica, a ratificação de tratado internacional ou uma resolução vinculante do Conselho de Segurança da ONU.

Até o momento, nenhuma dessas hipóteses está em discussão no Brasil.

Facções entram em lista global de grupos terroristas

Com a decisão, PCC e Comando Vermelho passam a integrar a lista americana de organizações terroristas estrangeiras. Atualmente, o grupo reúne mais de 90 organizações classificadas dessa forma pelos Estados Unidos.

Entre elas estão Hamas, Hezbollah, Al-Qaeda, Estado Islâmico e organizações criminosas latino-americanas ligadas ao narcotráfico internacional.

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