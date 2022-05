Inscrições para cursos de qualificação em tecnologias da indústria 4.0 encerram sexta (20)

Manaus (AM) – Até sexta-feira (20) estão abertas as inscrições para o processo seletivo do projeto ‘Capacitar 4.0: criando uma cultura de transformação e inovação’.

Nesta chamada pública, o Instituto Federal do Amazonas (IFAM) oferta 100 vagas para cursos de Formação Inicial Continuada (FIC) nos três campi de Manaus, com o objetivo de promover a qualificação de profissionais em tecnologias voltadas à indústria 4.0, por meio da metodologia de aprendizagem baseada em projetos e aplicações práticas.

As vagas são destinadas às seguintes capacitações: Manufatura Aditiva: prototipagem e impressão 3D, Linguagem de programação Python e Aprendizado de Máquina e Visualização de Dados. E tem como público jovens e adolescentes que possuem Ensino Médio completo e Ensino Superior, de acordo com os requisitos de cada curso descritos no edital.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas presencialmente no campus,no qual irá ofertar o curso escolhido, preencher o formulário com todos os dados pessoais e entregar a documentação completa exigida no edital. Os candidatos serão selecionados por meio de chamada pública, levando em consideração a ordem de inscrição e o pré-requisito mínimo para ingresso em cada curso.

Sobre o projeto

O projeto tem como objetivo promover a qualificação de profissionais em tecnologias voltadas para indústria 4.0, por meio da metodologia de aprendizagem baseada em projetos e aplicações práticas, fortalecendo a integração no mundo do trabalho, como processo educativo intercultural e investigativo de produção e a recriação de soluções técnicas voltados para problemas reais da sociedade, possibilitando o desenvolvendo Pesquisa e Inovação na região.

O projeto recebe fomento de recursos da Lei de Informática de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I), e faz parte do convênio entre a empresa Flex Imp. Export. Ind. e Comer de Maquin. e Motores Ltda e a Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa, Extensão e Interiorização do IFAM (FAEPI). Os cursos serão presenciais com duração de seis meses, de maio a novembro deste ano.

Vagas, cursos e horários

Confira o quadro com nome do curso, pré-requisito, carga horária e número de vagas:

