FUTEBOL FEMININO

Após vencer o Manaus por 6 a 1 e aplicar a maior goleada do Amazonense Sub-20, o São Raimundo enfrenta o Sport-PE pelo Brasileiro Sub-17.

O futebol feminino de base do São Raimundo vive dias de desafios estaduais e nacionais. Na última quinta-feira (4), o Tufão da Colina venceu o Manaus por 6 a 1, pela quarta rodada do Amazonense Sub-20, e aplicou a maior goleada do torneio até aqui. Agora, embalado pelo resultado, o elenco alviceleste volta as atenções para o próximo compromisso fora de casa. No domingo (7), a equipe comandada por Carlos Daniel enfrenta o Sport-PE pela segunda rodada do Brasileiro Sub-17.

O grupo, formado majoritariamente pelas mesmas atletas que participaram da goleada no Estadual, entra em campo às 14h (horário de Manaus), no estádio José Dionísio do Carmo, em Goiana (PE). Para o técnico Carlos Daniel, a postura e a intensidade demonstradas diante do Manaus refletem o trabalho desenvolvido diariamente pela comissão técnica.

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“Ficamos muito satisfeitos com a atuação das meninas. Além do placar, tiveram uma postura adequada do início ao final do jogo, respeitando o adversário, mas colocando em prática tudo aquilo que a gente tem trabalhado. Colocaram intensidade no jogo e todas as atletas, sem exceção, fizeram por merecer. É um resultado importante que dá muita confiança para buscar os nossos objetivos”, avaliou o treinador.

Tranquilidade para o desafio fora de casa

O confronto contra o Sport-PE marcará a primeira viagem interestadual da equipe na temporada. Por isso, a comissão técnica tem concentrado esforços na preparação física, tática e mental das atletas para enfrentar o desafio longe de Manaus.

“É o nosso primeiro desafio fora de casa, então o mais importante agora é tranquilizar ao máximo as meninas. Tivemos uma estreia muito difícil contra uma equipe muito grande no cenário da base feminina, que é o São Paulo. O momento agora é de tranquilizar as meninas para que entrem em campo e façam o que sabem fazer de melhor, que é jogar futebol. O potencial elas têm bastante. Estamos nos preparando bastante fisicamente, mentalmente, taticamente e tecnicamente. Esperamos que elas consigam entrar em campo de uma forma tranquila”, detalhou Carlos Daniel.

Situação do grupo no Brasileiro Sub-17

Tanto São Raimundo quanto Sport-PE estrearam com derrota no Brasileiro Feminino Sub-17. Enquanto o Tufão da Colina perdeu em casa para o São Paulo, uma das equipes apontadas como favoritas ao título, o time pernambucano foi superado pelo Ação-MT, fora de casa.

As quatro equipes integram o grupo D da competição, que reúne 24 clubes divididos em seis grupos. Ao fim da fase classificatória, os líderes de cada chave e os dois melhores segundos colocados avançam para as quartas de final.

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