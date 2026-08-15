Campanha

Ação simbólica nos primeiros minutos da madrugada de domingo (16), dará a largada a mobilização de rua da direita no Amazonas.

Começa, oficialmente, neste domingo (16), a campanha eleitoral geral nas ruas e na internet. Marcando a arrancada da renovação no Amazonas, a chapa majoritária da coligação “Mudar é Urgente” – PL / Novo, encabeçada pela Professora Maria do Carmo ao Governo do Estado e pelo Capitão Alberto Neto ao Senado Federal, realiza um grande ato de mobilização.

Denominado ‘Adesivaço 22’, o encontro ocorrerá nos primeiros minutos de domingo, a partir da meia noite, no estacionamento da rua Clóvis Barreto, s/n, no bairro São Jorge — logo após o Porão do Alemão. O ato reunirá candidatos aos cargos de deputado federal e estadual, lideranças políticas, militantes e apoiadores para o primeiro ‘’adesivaço’’ em massa de veículos e distribuição do material oficial de campanha.

Dando continuidade à agenda do primeiro dia de campanha, ainda na manhã do domingo, a Professora Maria do Carmo fará uma visita à tradicional feira do São José, na zona Leste de Manaus. Na ocasião, Maria conversará com feirantes e produtores rurais sobre as demandas da economia popular e o fortalecimento do setor produtivo do Amazonas.

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