Oportunidade

Inscrições seguem até 21 de junho por meio de formulário online; veja mais informações.

A Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) está com inscrições abertas para o processo de seleção de Residente Jurídico com atuação presencial na unidade de Silves, até o dia 21 de junho. O edital prevê bolsa-auxílio de R$ 2.550 mensais, já incluso o vale-transporte. Os interessados podem participar por meio do link https://forms.gle/xU9AfFwMunpgRnmC9.

A seleção conta com uma vaga para preenchimento imediato e formação de cadastro reserva para bacharéis em Direito ou candidatos que estejam cursando o último ano da graduação, desde que já possuam diploma no ato da admissão.

Conforme o edital, a carga horária será de 30 horas semanais, com atividades teóricas e práticas realizadas de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h, e o residente deverá residir no município durante o período de atuação.

Como participar

Os interessados devem preencher o formulário de inscrição e anexar a documentação, como diploma de graduação em Direito ou declaração de matrícula para comprovar que o candidato está cursando os últimos períodos do curso, além de currículo, comprovante de residência e documentos de identificação pessoal.

O resultado preliminar será encaminhado por e-mail aos participantes e também afixado na unidade da Defensoria em Silves. O prazo para recurso será de dois dias úteis após a divulgação do resultado, por meio do e-mail [email protected].

Após a homologação do resultado final, o candidato aprovado será notificado por meio do contato telefônico indicado na inscrição.

Mais informações podem ser consultadas no edital completo, disponível no site oficial da Defensoria do Amazonas, na aba “Diário Oficial”, edição 2663-2026, publicada em 03 de junho de 2026.

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