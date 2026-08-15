Adoção

Cães e gatos resgatados pela OBA estarão disponíveis para adoção responsável das 15h às 19h, no Jardim Manauara.

Manaus (AM) – Uma feira de adoção de pets vai reunir 17 cães e gatos resgatados de situações de abandono e vulnerabilidade neste sábado (15), em Manaus. A ação será realizada das 15h às 19h, no Jardim Manauara, no Manauara Shopping, com acesso pela avenida Mário Ypiranga.

A segunda edição da feira é promovida em parceria com a Organização Bicho Amado (OBA). Os animais aguardam uma oportunidade de encontrar um novo lar.

Como será a feira de adoção

Os animais foram resgatados das ruas ou de situações de maus-tratos e receberam cuidados antes de serem disponibilizados para adoção.

A maioria dos pets é formada por jovens e adolescentes, além de alguns filhotes com até três meses. Também estarão disponíveis um cão macho e uma fêmea com cerca de dois anos.

Os animais são socializados e preparados para conviver com famílias e outros pets.

O que é preciso para adotar

Para adotar um animal durante a feira, o interessado precisa ter mais de 18 anos, apresentar documento oficial com foto, CPF e comprovante de residência.

Também será realizada uma entrevista pela equipe da ONG. O objetivo é avaliar as condições oferecidas ao animal e orientar o futuro tutor sobre os cuidados e compromissos da guarda responsável.

Após a aprovação, o interessado assina um termo de adoção responsável.

Em alguns casos, o pet poderá seguir para o novo lar no mesmo dia. Para isso, o adotante deverá apresentar condições adequadas e seguras para o transporte.

Pets recebem cuidados antes da adoção

Após o resgate, os animais recebem atendimento veterinário, alimentação, vacinação e vermifugação. Quando estão em condições, também passam por castração.

Os animais adultos disponíveis na feira já estarão vacinados, vermifugados e castrados. Os filhotes recebem os cuidados de acordo com a idade.

Quando a castração ainda não pode ser realizada por causa da pouca idade ou do baixo peso, a OBA acompanha o animal e oferece o procedimento gratuitamente quando ele atingir as condições necessárias.

Cadela Vidinha representa história de superação

Entre as histórias de animais acolhidos pela OBA está a da cadela Vidinha, que foi resgatada após sofrer graves lesões nas patas dianteiras.

Depois de receber tratamento e cuidados, ela se adaptou à nova condição. A história representa a recuperação de animais vítimas de abandono e maus-tratos e a importância de oferecer uma segunda oportunidade.

OBA abriga mais de 190 animais

Atualmente, a Organização Bicho Amado abriga mais de 190 cães e gatos. Além dos animais levados para a feira, a instituição também possui pets adultos, idosos e de maior porte à espera de adoção.

Segundo a organização, alguns animais aguardam há anos por uma família.

A iniciativa busca estimular a adoção responsável e ampliar as oportunidades de recomeço para animais que passaram por situações de abandono ou maus-tratos.

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