Interrupção

Parada na Estação da Ponta das Lajes ocorre das 6h às 18h e pode afetar bairros das zonas Leste e Norte por até 48 horas.

Manaus (AM) – Bairros das zonas Leste e Norte de Manaus terão o abastecimento de água interrompido na próxima terça-feira (18), devido a uma parada programada na Estação de Tratamento de Água da Ponta das Lajes (PDL). O serviço será realizado pela Águas de Manaus das 6h às 18h.

Após a conclusão da manutenção, o abastecimento será retomado gradualmente. Segundo a concessionária, a recuperação completa pode levar até 48 horas, o que significa que algumas áreas podem permanecer sem água até a noite de quinta-feira (20).

Moradores devem reservar água

A Águas de Manaus orienta os moradores das áreas afetadas a reservarem água antes da terça-feira (18). A quantidade deve ser suficiente para atender às necessidades durante a manutenção e o período de recuperação do sistema.

A concessionária também recomenda o uso consciente da água, evitando atividades como lavagem de roupas e veículos enquanto o abastecimento não estiver completamente normalizado.

Mais de 21 serviços serão realizados

Durante a parada programada, a concessionária prevê a execução de mais de 21 serviços simultâneos no sistema da Ponta das Lajes.

Entre as intervenções estão a instalação de novas bombas de captação de água, manutenção nas subestações de energia elétrica, limpeza e inspeções na Estação de Tratamento de Água e em unidades operacionais.

Segundo a gerente de Operações da Águas de Manaus, Jessica Candeia, as medidas fazem parte da preparação para o período de estiagem e buscam ampliar a segurança operacional do sistema.

Hospitais e escolas terão atendimento prioritário

Durante a manutenção, equipes da Águas de Manaus estarão mobilizadas com carros-pipa para atender pontos prioritários nas áreas afetadas.

Hospitais, Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e escolas estão entre os locais que receberão atendimento emergencial para reduzir os impactos da interrupção.

A concessionária orienta que situações emergenciais sejam comunicadas pelos canais de atendimento: 0800-092-0195, por WhatsApp e SAC.

Veja a lista de áreas impactadas:

Amadeu Botelho, João Paulo, Jorge Teixeira 4ª Etapa, Monte Sião, Nossa Senhora de Fátima, Novo Aleixo – Núcleos 21, 22, 23, 24, Novo Aleixo – Vila Rica, São José Etapa II A e B, São José I, Vila Nova – Cidade de Deus, Zumbi dos Palmares, Águas Claras – Novo Aleixo, Alfredo Nascimento, Aliança com Deus, Amazonino Mendes, Bairro Novo, Ben-Hur, Braga Mendes, Cidade de Deus, Cidade do Leste, Coliseu, Fazendinha, Gilberto Mestrinho, Gilberto Mestrinho – Castanheira I e II, Grande Vitória, Gustavo Nascimento, João Paulo II, Jorge Teixeira – Cidade Alta, Jorge Teixeira 1º, 2º e 3º Etapa, Mutirão, Nossa Senhora da Conceição, Nova Conquista, Nova Floresta, Nova Vitória, Novo Aleixo, Novo Aleixo – Núcleo 16, Novo Canaã, Novo Reino, Núcleos 2, 3, 4 e 15, Parque das Garças, Santa Inês, São Lucas, Tancredo Neves, Vila Gaia, Viver Melhor III – Cidade de Deus.

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