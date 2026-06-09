Eleição

Empresário e ativista ambiental, pré-candidato pelo MDB defende inovação sustentável, oportunidades para os jovens e fortalecimento da Zona Franca.

O empresário e ativista ambiental Matheus Garcia, de 34 anos, anunciou sua pré-candidatura a deputado estadual do Amazonas pelo MDB nesta segunda-feira (08), em manifesto divulgado nas redes sociais. Nascido e criado em Manaus, Matheus defende o fortalecimento de pautas estratégicas para o futuro do Amazonas, tendo a inovação, a sustentabilidade, a juventude e o desenvolvimento econômico como pilares de sua pré-campanha.

Matheus é diretor de Inovação e Sustentabilidade da GBR Componentes, indústria do Polo Industrial de Manaus, onde trabalha diretamente na construção de soluções voltadas à indústria, à responsabilidade ambiental e ao futuro do Amazonas.

Paralelamente à atuação empresarial, também desenvolve projetos voltados à conscientização ambiental e à recuperação de rios e igarapés, defendendo uma sustentabilidade presente na vida das pessoas e nos desafios cotidianos do Amazonas.

“Não existe defesa do nosso estado sem defesa de quem vive nele. Quando falamos de meio ambiente, também falamos de infraestrutura, saúde, segurança, desenvolvimento econômico e qualidade de vida – de forma digna e justa. Foi essa compreensão do Amazonas que me levou a colocar meu nome à disposição como pré-candidato”, afirma Garcia.

Entre as bandeiras que defende estão o fortalecimento da Zona Franca de Manaus, a proteção dos recursos naturais e a promoção da inovação como ferramenta de desenvolvimento e oportunidades para os jovens amazonenses. Graduado em Administração, Economia e Marketing Digital, Matheus defende que o Amazonas não precisa escolher entre preservar e crescer.

“Temos condições para liderar um modelo de desenvolvimento que valorize a floresta e prepare o estado para o futuro”, pontua o pré-candidato.

Matheus tem sua trajetória diretamente ligada ao Amazonas. Não somente pela origem, como também pela tradição familiar marcada pelo trabalho, presença pública e contribuição com o desenvolvimento do Estado. Neto do ex-vice-governador Francisco Garcia e sobrinho da ex-deputada federal Rebeca Garcia, destaca que a decisão de entrar na vida pública vem, acima de tudo, da conexão e contato com diferentes regiões e realidades do Amazonas.

“Cresci entendendo que a vida pública não é sobre palco, mas sobre eco. É a grata chance de ampliar vozes que muitas vezes ficam distantes dos espaços de decisão. E a convicção de que o desafio se enfrenta junto. É por esse chamado que tomo a minha decisão e inicio hoje um novo caminho”, complementa.

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