Presentes

Pesquisa aponta que 62% dos consumidores deixam a compra do presente para a semana do Dia dos Namorados, aquecendo o setor de joias na capital amazonense

O Dia dos Namorados de 2026 deve movimentar o comércio de Manaus. Pesquisa do Instituto Fecomércio de Pesquisas Empresariais do Amazonas (IFPEAM) mostra que cerca de 96% dos consumidores da capital pretendem comprar presentes para a data. Entre os itens mais procurados estão acessórios, joias e bijuterias, que representam 22% das escolhas.

O levantamento também identificou o hábito de deixar as compras para a última hora. Cerca de 62% dos consumidores afirmaram que pretendem adquirir o presente apenas na semana do Dia dos Namorados. Com produtos como colares, pulseiras, brincos, anéis e alianças de compromisso, a Sousa Ateliê de Joias, localizada na zona Centro-Sul de Manaus, registra aumento no movimento neste período.

Compras de última hora aumentam movimento nas joalherias

De acordo com o ourives Galben Sousa, entre 70% e 80% dos clientes escolhem o presente nos dias que antecedem a data. Como resultado, as vendas se intensificam e a semana se torna uma das mais movimentadas para o setor.

“Para atender esses clientes, mantemos uma seleção de peças de pronta entrega que inclui colares, pulseiras, brincos, anéis e alianças de compromisso. O objetivo é oferecer opções que unam beleza e significado, permitindo que cada casal encontre o presente ideal para celebrar o amor. Muitas dessas peças são desenvolvidas com design exclusivo, pensadas para marcar momentos únicos e eternizar sentimentos”, afirma.

Segundo o psicólogo Eduardo Alves, presentear pode ser uma forma saudável de demonstrar afeto e atenção dentro do relacionamento, principalmente quando o gesto está relacionado ao cuidado e à observação do parceiro.

“O mais legal de qualquer relacionamento romântico é se sentir visto. Dar um presente é uma forma de afeto que pode ser explorada de forma divertida e garantir que seu parceiro ou parceira se sinta visto.”

Personalização ganha espaço entre os casais

Na Sousa Ateliê de Joias, a tecnologia permite que clientes transformem imagens digitais em peças reais. Com o uso de inteligência artificial e impressão 3D, é possível escolher materiais, cores e formatos para criar joias personalizadas.

Todo o processo ocorre dentro da própria loja, desde o desenvolvimento do projeto até a impressão, fundição e acabamento final da peça.

Segundo Galben Sousa, os consumidores têm priorizado a chamada “exclusividade emocional”, valorizando presentes personalizados e conectados às experiências vividas pelo casal. Para ele, a tendência reforça a busca por joias que simbolizem não apenas o compromisso, mas também a história compartilhada.

“Hoje, percebemos que os casais não buscam apenas uma joia, mas sim uma experiência que traduza sua história. A exclusividade emocional está em transformar cada peça em um símbolo único, que carrega memórias e sentimentos vividos a dois”, destaca.

Casais participam da criação das próprias alianças

Mais do que comprar um anel, os casais podem confeccionar a própria aliança na Sousa Ateliê de Joias. Por meio da Oficina dos Noivos, eles participam da produção das peças e acompanham cada etapa do processo, que também conta com registros fotográficos profissionais.

Galben Sousa explica que a Oficina dos Noivos foi criada em 2024 e já atendeu mais de 50 casais. A proposta é transformar a confecção das alianças em uma experiência compartilhada e marcante.

“A ideia é que os noivos possam participar ativamente da construção desse símbolo, colocando suas próprias mãos naquilo que vai acompanhá-los por toda a vida. É um processo que une técnica e emoção, e que permite que cada casal registre sua história de forma única dentro da peça”, conta.

(*) Com informações da assessoria

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