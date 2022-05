Festa Unba Eletronic Sessions acontece em Manaus com DJ Aninha

Manaus (AM)- Neste sábado (21), a partir das 19h, a festa Unba Eletronic Sessions vai agitar Manaus com a presença de seis DJs locais e a DJ Aninha, que é referência na cena eletrônica nacional. O evento acontece no Unba Sushi Bar, localizado na Avenida Coronel Teixeira, 3080, no bairro Ponta Negra.



A DJ Aninha é uma das artistas mais respeitadas da cena eletrônica sul-americana, sendo residente no badalado clube D-Edge, em São Paulo, e no Terraza Club, em Florianópolis.

Aninha é chamada de “Rainha” da música eletrônica e tem como marca registrada o melhor Warm Up do Brasil, carregando consigo a experiência de apresentações em clubs e festivais internacionais em diversos lugares como: Ibiza, Berlin, Barcelona e Abu Dhabi.



O talento local também estará presente na Unba Eletronic Sessions, com os DJs Kay, Linz, Lindsey b2b Halley Santiago, Silvio Leão e Felipe Litaiff, que apresentarão sets especiais com house music, electro, Techno e deep house.



No dia do evento, os ingressos serão vendidos na bilheteria por R$ 60 (individual) para pista, Há a opção de adquirir as entradas antecipadamente, pelo site abre.ai/unba-eletronic-sessions, também pelo valor de R$60.



“Essa é uma daquelas festas imperdíveis. Vamos unir o melhor do nosso cenário regional, que só cresce, com uma das mais respeitadas DJs do país para um evento inesquecível e incrível”, disse o promoter da festa, Júnior Vicente.

Para mais informações sobre compra de ingressos e lounges, entre em contato por meio dos telefones (92) 99478-4950 e (92) 98467-6934.

