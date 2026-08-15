Investigação

Embarcação teria colidido contra pilar de uma ponte na região do Puraquequara; polícia investiga as circunstâncias.

Manaus (AM) – Um casal foi encontrado morto, na manhã deste sábado (15), dentro de uma lancha na região do bairro Puraquequara, na zona Leste de Manaus. A embarcação teria colidido contra um dos pilares de uma ponte nas proximidades.

Segundo o delegado Fábio Silva, da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), a perícia apontou que as mortes foram provocadas pela colisão.

“Realmente foi uma fatalidade, um acidente aqui. A gente até pensava que era caso de homicídio, alguma coisa, porque tinha muito sangue dentro da lancha, mas deu aqui um acidente mesmo”, explicou.

Ainda conforme o delegado, a região fica muito escura durante a noite e a lancha estava sem iluminação ou lanterna no momento do acidente. A embarcação ficou engatada no pilar da ponte após a colisão, e os corpos apresentavam marcas compatíveis com o impacto.

Arma é encontrada na embarcação

Durante a ocorrência, os policiais também encontraram uma arma de fogo com uma das vítimas. Segundo o delegado, o armamento não havia sido disparado e não foram identificados sinais de que tenha sido utilizado durante o ocorrido.

A perícia e as equipes policiais foram acionadas para os procedimentos no local. Os corpos serão encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) para exames de necropsia e identificação oficial.

As circunstâncias apontadas pela perícia afastam, inicialmente, a hipótese de homicídio, segundo as informações repassadas pelo delegado.

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