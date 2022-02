“Omelete” e “Anime Awards Brasil” premiam os melhores animes de 2021

O Anime Awards Brasil é a maior premiação brasileira de animes. Organizada de forma independente pelo Podcast Anime Crazies em parceria com a Omelete Company, está em sua quarta edição.

Nesta edição, o Anime Awards Brasil contará com 30 categorias, sendo algumas delas inéditas na premiação, como: Melhor Coadjuvante, Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Talento Musical e Melhor Character Design.

A premiação reúne anualmente os principais criadores de conteúdo e sites especializados do cenário de cultura pop japonesa do Brasil para homenagear e premiar os grandes destaques dos animes, exibidos nacionalmente de forma oficial.



A cerimônia de revelação dos resultados será apresentada por Moo e Jack (Bentô) e Tati Mafort e Renan (Anime Crazies). A transmissão ao vivo acontecerá no dia 12 de março nos canais do Omelete e do Bentô, contando com a participação de convidados especiais e atrações musicais.



Um dos grandes destaques da premiação é a forma como são definidos os resultados. Entre os dias 4 a 28 de fevereiro, será realizada uma votação popular onde os fãs escolhem suas obras favoritas.

Em paralelo, um júri técnico formado por diversos profissionais (animadores, sonoplastas, músicos, cineastas, entre outros) e criadores de conteúdo especializados também fazem suas escolhas. Ao final, é definida uma média entre esses dois para atingir um resultado equilibrado entre qualidade técnica e apelo popular.

Confira abaixo todas as categorias e seus indicados:

Melhor Ação

86: Eighty-Six (Crunchyroll)

SSSS ﹒Dynazenon (Funimation)

Jujutsu Kaisen (Crunchyroll)

Vivy: Fluorite Eye’s Song (Funimation)

World Trigger: 2nd Season (Crunchyroll)

JoJo’s Bizarre Adventure: Stone Ocean (Netflix)

Melhor Drama

Wonder Egg Priority (Crunchyroll)

Fruits Basket: The Final (Funimation)

To Your Eternity (Crunchyroll)

Ranking of Kings (Crunchyroll)

Kageki Shoujo!! (Funimation)

86: Eighty-Six (Crunchyroll)



Melhor Comédia

Komi Can’t Communicate (Netflix)

Miss Kobayashi’s Dragon Maid S (Crunchyroll)

Zombieland Saga: Revenge (Crunchyroll)

Heaven’s Design Team (Crunchyroll)

Welcome to Demon School! Iruma-kun 2nd Season (Crunchyroll)

Life Lessons with Uramichi-Oniisan (Funimation)





Melhor Romance

Horimiya (Funimation)

Fruits Basket: The Final (Funimation)

My Next Life as a Villainess: All Routes Lead to Doom! X (Crunchyroll)

Taisho Otome Fairy Tale (Funimation)

The Duke of Death and His Maid (Funimation)

Don’t Toy With Me, Miss Nagatoro (Crunchyroll)





Melhor Continuação

Miss Kobayashi’s Dragon Maid S (Crunchyroll)

Attack on Titan: The Final Season Part 1 (Funimation)

Welcome to Demon School! Iruma-kun 2nd Season (Crunchyroll)

Fruits Basket: The Final (Funimation)

Re:ZERO -Starting Life in Another World 2nd Season (Crunchyroll)

Laid-Back Camp 2nd Season (Crunchyroll)





Melhor Protagonista

Hiroshi Odokawa (ODDTAXI (Crunchyroll)

Bojji (Ranking of Kings (Crunchyroll)

Yatora Yaguchi (Blue Period (Netflix)

Eren Jaeger (Attack on Titan: The Final Season Part 1 (Funimation)

Noé Archiviste (The Case Study of Vanitas (Crunchyroll)

Sarasa Watanabe (Kageki Shoujo!! (Funimation)





Melhor Antagonista

Tomura Shigaraki (My Hero Academia Season 5 (Funimation)

Hao (Shaman King (Netflix)

Yuki Mitsuya (ODDTAXI (Crunchyroll)

Akito Souma (Fruits Basket (Funimation)

Ainosuke Shindo “Adam” (SK8 the Infinity (Funimation)

Tetta Kisaki (Tokyo Revengers (Crunchyroll)





Melhor Coadjuvante

Kage (Ranking of Kings (Crunchyroll)

Najimi Osana (Komi Can’t Communicate (Netflix)

Tooru Ishikawa (Horimiya (Funimation)Elma (Miss Kobayashi’s Dragon Maid S (Crunchyroll)

Eris Boreas Greyrat (Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation (Funimation)

Ken “Draken” Ryuguji (Tokyo Revengers (Crunchyroll)



Melhor Personagem Feminina

Shouko Komi (Komi Can’t Communicate (Netflix)

Sarasa Watanabe (Kageki Shoujo!! (Funimation)

Hilling (Ranking of Kings (Crunchyroll)

Jolyne Kujo (JoJo’s Bizarre Adventure: Stone Ocean (Netflix)

Kyouko Hori (Horimiya (Funimation)

Mizuho (Sonny Boy (Funimation)



Melhor Personagem Masculino

Bojji (Ranking of Kings (Crunchyroll)

Hiroshi Odokawa (ODDTAXI (Crunchyroll)

Izumi Miyamura (Horimiya (Funimation)

Vanitas (The Case Study of Vanitas (Crunchyroll)

Hitohito Tadano (Komi Can’t Communicate (Netflix)

Reki Kyan (SK8 the Infinity (Funimation)



Melhor Talento Musical

ReoNa (Shadows House (Funimation)

Hikaru Utada (To Your Eternity (Crunchyroll)

yama (Ranking of Kings (Crunchyroll)

YOASOBI (Beastars 2nd Season (Netflix)

fhána (Miss Kobayashi’s Dragon Maid S (Crunchyroll)

Official HIGE DANdism (Tokyo Revengers (Crunchyroll)



Melhor Abertura

ODDTAXI (Crunchyroll) – “ODDTAXI (Crunchyroll)” (Skirt and DJ PUNPEE)

Komi Can’t Communicate (Netflix) – “Cinderella” (Cidergirl)

Jujutsu Kaisen (Crunchyroll) – “Vivid Vice” (Who-ya Extended)

Miss Kobayashi’s Dragon Maid S (Crunchyroll) – “Ai no Supreme!” (fhána)

Beastars 2nd Season (Netflix) – “Kaibutsu” (YOASOBI)

JoJo’s Bizarre Adventure: Stone Ocean (Netflix) – “Stone Ocean” (Ichigo from Kisida Kyodan and The Akebosi Rockets)

Beastars 2nd Season (Netflix)



Melhor Encerramento

Shadows House (Funimation) – “NaiNai” (ReoNa)

Ranking of Kings (Crunchyroll) – “Oz” (yama)

86 Eighty-Six (Crunchyroll) – “Alchemilla” (Regal Lily)

Beastars 2nd Season (Netflix) – “Yasashi Suisei” (Yoasobi)

Attack on Titan: The Final Season Part 1 (Funimation) – “Shock” (Yūko Andō)

Laid-Back Camp 2nd Season (Crunchyroll) – “Haru no Tonari” (Eri Sasaki)



Prêmio “Mob Psycho 100” de Melhor Animação

Wonder Egg Priority (Crunchyroll)

Miss Kobayashi’s Dragon Maid S (Crunchyroll)

Ranking of Kings (Crunchyroll)

The Heike Story (Funimation)

Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation (Funimation)

Sonny Boy (Funimation)



Melhor CGI

Beastars 2nd Season (Netflix)

86 Eighty-Six (Crunchyroll)

SSSS ﹒Dynazenon (Funimation)

Kiyo in Kyoto: From the Maiko House (Crunchyroll)

The Duke of Death and His Maid (Funimation)

Backflip!! (Crunchyroll)



Melhor Trilha Sonora

86 Eighty-Six (Crunchyroll)

ODDTAXI (Crunchyroll)

takt op﹒Destiny (Crunchyroll)

Wonder Egg Priority (Crunchyroll)

Zombieland: Revenge

Blue Period (Netflix)





Melhor Direção

Shingo Natsume (Sonny Boy (Funimation)

Naoko Yamada (The Heike Story (Funimation)

Baku Kinoshita (ODDTAXI (Crunchyroll)

Yousuke Hatta (Ranking of Kings (Crunchyroll)

Ishii Toshimasa (86 Eighty-Six (Crunchyroll)

Akira Amemiya (SSSS ﹒Dynazenon (Funimation)



Melhor Roteiro Original

Kazuya Konomoto (ODDTAXI (Crunchyroll)

Shingo Natsume (Sonny Boy (Funimation)

Keiichi Hasegawa (SSSS ﹒Dynazenon (Funimation)

Nojima Shinji (Wonder Egg Priority (Crunchyroll)

Tappei Nagatsuki e Eiji Umehara (Vivy: Flourite Eye’s Song)

Yuko Kakihara & Misuzu Chiba (The Aquatope on White Sand)



Melhor Roteiro Adaptado

Taku Kishimoto (Ranking of Kings (Crunchyroll)Deko Akao (Komi Can’t Communicate (Netflix)

Shinzou Fujita (To Your Eternity (Crunchyroll)

Toshizou Nemoto (Super Cub)

Reiko Yoshida (Blue Period (Netflix)

Tadashi Morishita & Miyako Matsumoto (Kageki Shoujo!! (Funimation)



Melhor Storyboard

Sonny Boy (Funimation)

SSSS ﹒Dynazenon (Funimation)

The Heike Story (Funimation)

86 Eighty-Six (Crunchyroll)

Ranking of Kings (Crunchyroll)

Wonder Egg Priority (Crunchyroll)



Melhor Character Design

Atsuko Nozaki (Ranking of Kings (Crunchyroll)

Masaru Sakamoto (SSSS ﹒Dynazenon (Funimation)

Baku Kinoshita & Hiromi Nakayama (ODDTAXI (Crunchyroll)

Takashi Kojima (The Heike Story (Funimation)

Saki Takahashi (Wonder Egg Priority (Crunchyroll)

Norifumi Kugai (Sonny Boy (Funimation)

Takashi Kojima (The Heike Story (Funimation)





Melhor Performance em Voz Original

Natsuki Hanae – Hiroshi Odokawa (ODDTAXI (Crunchyroll)

Kanata Aikawa – Ai Ohto (Wonder Egg Priority (Crunchyroll)

Atsumi Tanezaki – Vivy (Vivy: Fluorite Eye’s Song (Funimation)

Aoi Yuuki – Kumoko (So I’m a Spider, So What?)

Ai Fairouz – Jolyne Kujo (JoJo’s Bizarre Adventure: Stone Ocean (Netflix)

Rie Takahashi – Emilia (Re:ZERO -Starting Life in Another World 2nd Season (Crunchyroll)



Melhor Performance em Dublagem Brasileira

Bruna Nogueira – Rimuru (That Time I Got Reincarnated as a Slime 2nd Season)

Léo Rabelo – Satoru Gojou (Jujutsu Kaisen (Crunchyroll)

Lipe Volpato – Izuku Midoriya (My Hero Academia)

Mari Haruno – Hori Kyouko (Horimiya (Funimation)

Amanda Brigido – Nobara Kugisaki (Jujutsu Kaisen (Crunchyroll)

Bia Menezes – Tooru (Miss Kobayashi’s Dragon Maid S (Crunchyroll)





Melhor Anime Dublado

Miss Kobayashi’s Dragon Maid S (Crunchyroll) (Wan Marc)

Jujutsu Kaisen (Crunchyroll) (Som de Vera Cruz)

That Time I Got Reincarnated as a Slime 2nd Season (Atma Entretenimento)

Sakugan (Som de Vera Cruz)

JoJo’s Bizarre Adventure (UniDub)

Fruits Basket (DuBrasil)



Melhor Anime de Inverno

Wonder Egg Priority (Crunchyroll)

Horimiya (Funimation)

Heaven’s Design Team (Crunchyroll)

SK8 the Infinity (Funimation)

Kemono Jihen

Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation (Funimation)



Melhor Anime de Primavera

ODDTAXI (Crunchyroll)

86: Eighty-Six (Crunchyroll)

Vivy: Fluorite Eye’s Song (Funimation)

SSSS ﹒Dynazenon (Funimation)

To Your Eternity (Crunchyroll)

Tokyo Revengers (Crunchyroll)



Melhor Anime de Verão

Sonny Boy (Funimation)

Kageki Shoujo!! (Funimation)

The Aquatope on White Sand

The Case Study of Vanitas (Crunchyroll)

Fena: Pirate Princess

Life Lessons with Uramichi-Oniisan (Funimation)



Melhor Anime de Outono

Ranking of Kings (Crunchyroll)

Komi Can’t Communicate (Netflix)

The Heike Story (Funimation)

Blue Period (Netflix)

takt op﹒Destiny (Crunchyroll)

The Faraway Paladin (Crunchyroll)





Melhor Mangá lançado no Brasil

Chainsaw Man (Panini)

Haikyuu!! (JBC)

Terra das Gemas — Houseki no Kuni (NewPOP)

Ao no Flag (Panini)

ON/OFF (NewPOP)

Tomie (Pipoca e Nanquim)



Anime do Ano

ODDTAXI (Crunchyroll)

Ranking of Kings (Crunchyroll)

Sonny Boy (Funimation)

86: Eighty-Six (Crunchyroll)

Jujutsu Kaisen (Crunchyroll)

The Heike Story (Funimation)

