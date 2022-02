Sucesso no teatro, “Hermanoteu Na Terra De Godah” estreia como filme

Atores da Companhia de Comédia Os Melhores Do Mundo, Welder Rodrigues, Ricardo Pipo, Victor Leal, Adriana Nunes, Jovane Nunes e Adriano Siri, além do produtor Augusto Casé, se reuniram nesta terça-feira (8) em entrevista coletiva virtual para falar sobre Hermanoteu na Terra de Godah, que estreia como filme.

Na conversa, eles falaram sobre como foi adaptar o sucesso teatral para o formato de filme, a expectativa para alcançar um novo público, os percalços nas filmagens e as participações especiais de Marcos Caruso, Milton Gonçalves e Jonas Bloch.



Hermanoteu Na Terra De Godah foi lançado originalmente no teatro em 1995 e se tornou um fenômeno de público.

“A peça viralizou, as pessoas sabem o texto. Essa história foi ganhando o Brasil. Nós pensamos como poderíamos atingir ainda mais pessoas”, comentou Adriana Nunes.

“Há quem pense que adaptar é mais fácil do que criar uma história do zero, mas não é, pois são coisas totalmente diferentes. Já no cinema, você vê tudo. Tem performance, texto, ambiente. O Hermanoteu é um personagem muito passivo na peça, as pessoas chegam e conversam com ele. Para o filme, a gente precisou criar uma jornada do herói. Se tornou uma obra única”, explicou Jovane Nunes.

“E a gente não podia abrir mão de personagens clássicos, de bordões que viraram memes e de tantas coisas que se tornaram marcantes ao longo desses 27 anos”, pontuou Victor Leal.

Parte das filmagens foi realizada no Deserto do Atacama, no Chile, um dos locais mais áridos do mundo, mas porém, uma chuva torrencial, que não ocorria na região há mais de dez anos, quase impediu o elenco de chegar ao set.

“Meu produtor me ligou dizendo que o Exército chileno não estava deixando a equipe seguir por causa da chuva. Nós fomos com uma equipe reduzida, mas muito profissional e conseguimos montar uma estrutura muito bacana”, lembrou Augusto Casé.

Divulgação

Sucesso

A peça está em cartaz praticamente todos os finais de semana há 27 anos. Já foi vista por milhões de pessoas.

“Quem olha a carreira do grupo pensa que a gente está com o jogo ganho. Dá frio na barriga! Vamos alcançar um novo público e isso é uma oportunidade muito grande”, disse Adriano Siri.

Acostumados aos palcos, os atores notaram algumas particularidades ao levar a história de Hermanoteu para o cinema.

“Não há muita diferença no atuar, o que muda é a parte técnica. Eu ensaiava, mas quando chegava na hora, o Homero [Olivetto, diretor] mandava eu não me mexer. Isso foi diferente”, afirmou Ricardo Pipo.

Hermanoteu na Terra de Godah tem direção de Homero Olivetto, produção de Augusto Casé, da Casé Filmes, e roteiro de Pedro Neschling, Jovane Nunes e Victor Leal.

