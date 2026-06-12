In Concert

Cantata cênica de Carl Orff reúne coro, solistas, pianistas e percussionistas em apresentação única no Teatro Amazonas, em Manaus

Obra-prima da música clássica mundial, Carmina Burana será apresentada no Teatro Amazonas no dia 11 de julho, às 20h, em Manaus. Promovido pelo tenor Miquéias William, o espetáculo integra o projeto In Concert e reunirá artistas de diversos estados sob a regência do maestro Fabiano Cardoso.

Espetáculo reúne grandes nomes da música erudita

A apresentação contará com a participação da soprano Dhjana Nobre, do tenor Cristiano Silva e do barítono carioca Inácio de Nonno. Além disso, a montagem terá coral infantil, cinco percussionistas e dois pianistas, formando uma estrutura especial com coro, solistas, dois pianos e percussão.

Uma das obras mais executadas da música clássica

“Carmina Burana é uma cantata cênica baseada em uma coleção de poemas medievais escritos entre os séculos XI e XIII. As letras abordam temas universais como a sorte, o amor, a natureza, os prazeres da vida e críticas sociais. É uma obra que atravessou gerações e se tornou um verdadeiro ícone cultural”, explica Miquéias William, que é diretor geral do espetáculo.

Entre os momentos mais aguardados da apresentação está “O Fortuna”, movimento que abre e encerra a obra e que figura entre os trechos sinfônicos mais reconhecidos da cultura popular mundial.

Montagem promete experiência imersiva no Teatro Amazonas

Segundo Miquéias William, a produção preparada para o Teatro Amazonas oferecerá uma experiência marcante ao público. A combinação entre vozes líricas, coro, percussão e pianos cria uma atmosfera que vai além da audição tradicional.

“Essa versão terá um impacto muito grande dentro do Teatro Amazonas, que por si só já é um espetáculo. A fusão das vozes com a força da percussão transforma a experiência em algo físico e visceral. O público transita entre momentos de extrema delicadeza e explosões corais dramáticas que tornam a obra emocionante do início ao fim”, afirma.

Produção fortalece a cena cultural de Manaus

A preparação para o concerto envolve meses de trabalho e a atuação de uma ampla equipe de produção. Para o tenor, realizar uma obra dessa dimensão em Manaus também representa um importante passo para fortalecer a cena cultural local.

“Realizar o Carmina Burana sob a cúpula do Teatro Amazonas une uma composição monumental ao maior símbolo histórico e arquitetônico da região. É um espetáculo que atrai novos públicos para o teatro e contribui para consolidar Manaus como um polo cada vez mais forte da música erudita”, destaca.

Ingressos para Carmina Burana

Os ingressos estão disponíveis para compra online e também na bilheteria do Teatro Amazonas. Os valores variam de R$ 80 a R$ 200.

Têm direito à meia-entrada professores, estudantes, idosos a partir de 60 anos e profissionais da saúde.

Serviço

VI In Concert – Carmina Burana

Data: 11 de julho

Horário: 20h

Local: Teatro Amazonas

Ingressos: https://www.shopingressos.com.br/comprar/4561/miqueias-william-in-concert

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