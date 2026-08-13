Moradores de Salvador que aguardam a avaliação social para solicitar o Benefício de Prestação Continuada (BPC) poderão antecipar o atendimento neste fim de semana. O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) disponibilizou 600 vagas para a ação, que acontece neste sábado (15) e domingo (16), a partir das 7h.
Os atendimentos serão realizados na Agência da Previdência Social (APS) Odilon Dórea, localizada no bairro de Brotas. A iniciativa atende pessoas com 65 anos ou mais e pessoas com deficiência (PcD) de qualquer idade.
Quem pode participar
No caso das pessoas com deficiência, o processo exige uma avaliação específica, além da análise das condições socioeconômicas do requerente e da família.
Para receber o BPC, a renda familiar mensal por pessoa deve ser de até um quarto do salário mínimo. Além disso, o interessado precisa manter os dados atualizados no Cadastro Único (CadÚnico).
O benefício garante um salário mínimo mensal para idosos e pessoas com deficiência que atendam aos critérios previstos na legislação. Diferentemente da aposentadoria, o BPC não exige contribuição prévia ao INSS.
Como antecipar o atendimento
Os interessados podem solicitar o atendimento pela Central 135 ou pelo aplicativo e site Meu INSS.
Além disso, quem já possui uma avaliação social agendada também pode pedir a antecipação para participar da ação deste fim de semana.
A medida busca reduzir o tempo de espera dos beneficiários que precisam concluir a avaliação social para dar andamento ao pedido do Benefício de Prestação Continuada.
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