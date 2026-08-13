BENEFÍCIO SOCIAL

Ação ocorre neste sábado (15) e domingo (16) para idosos e pessoas com deficiência que aguardam atendimento

Moradores de Salvador que aguardam a avaliação social para solicitar o Benefício de Prestação Continuada (BPC) poderão antecipar o atendimento neste fim de semana. O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) disponibilizou 600 vagas para a ação, que acontece neste sábado (15) e domingo (16), a partir das 7h.

Os atendimentos serão realizados na Agência da Previdência Social (APS) Odilon Dórea, localizada no bairro de Brotas. A iniciativa atende pessoas com 65 anos ou mais e pessoas com deficiência (PcD) de qualquer idade.

Quem pode participar

No caso das pessoas com deficiência, o processo exige uma avaliação específica, além da análise das condições socioeconômicas do requerente e da família.

Para receber o BPC, a renda familiar mensal por pessoa deve ser de até um quarto do salário mínimo. Além disso, o interessado precisa manter os dados atualizados no Cadastro Único (CadÚnico).

O benefício garante um salário mínimo mensal para idosos e pessoas com deficiência que atendam aos critérios previstos na legislação. Diferentemente da aposentadoria, o BPC não exige contribuição prévia ao INSS.

Como antecipar o atendimento

Os interessados podem solicitar o atendimento pela Central 135 ou pelo aplicativo e site Meu INSS.

Além disso, quem já possui uma avaliação social agendada também pode pedir a antecipação para participar da ação deste fim de semana.

A medida busca reduzir o tempo de espera dos beneficiários que precisam concluir a avaliação social para dar andamento ao pedido do Benefício de Prestação Continuada.

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